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Başkan yeni zam ve hakları açıkladı! İşçiler davul zurna eşliğinde oynayarak kutladı

MANİSA’nın Alaşehir ilçesinde, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, taşeron işçilerin yeni ücretlerini ve yeni haklarını açıkladı. Belediye binası önünde yapılan açıklamayı işçiler davul zurna eşliğinde oynayarak kutlarken, yapılan zamla birlikte en düşük taşeron işçi maaşı 11 bin 7 TL, en yüksek ise 12 bin 724 TL'ye yükselmiş oldu.

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Alaşehir Belediyesinde çalışan 438 taşeron işçi maaş zamlarını davul zurna eşliğinde oynayarak kutladı. 2023 yılı zam farklarının açıklanması Alaşehir Belediye binası önünde yapıldı. Törende işçiler Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve ekibine teşekkür ederek, başkanla birlikte davul zurna eşliğinde oynadı.

Hem çocuk yardımı hem bayram ikramiyesi
Törende konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, işçilere seslenerek, "Maaşlarınıza ortalama yüzde 100’ün üzerinde zam yaptık Temel haklarınızı artırdık Kadınlara pozitif ayrımcılık yaptık. Buna göre en yüksek maaş 12 bin 724 TL olurken, en düşük işçi maaşı 11 bin 7 TL oldu. Sizlerden isteğim, ilk günkü aşkla şevkle çalışmanız, verimli çalışmanız, belediyemizin bir kilit parke taşına, kumuna, bir litre mazotuna sahip çıkmanız. Bizlerde bu maaşların ödenmesinde bu işin finansmanının çözülmesinde sorumluyuz. Her yılbaşında herkese gıda paketi, ilköğretimde okuyan çocuklarımıza 500 TL, lise ve yüksek öğretimde okuyan çocuklara 750 TL eğitim desteği alacaklar.

Kadın personellerimize doğum izinlerine ilaveten ayda bir gün regl izni, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 1 gün izin kullandırarak kadınlarımıza da pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Çünkü kadın demek cumhuriyet demektir. Kurban Bayramında 6 yevmiye, Ramazan Bayramında 400 TL, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda 400 TL bayram ikramiyesi vereceğiz" dedi.

Başkan ve işçiler karşılıklı oynadı
Başkanın açıklamalarından sonra işçiler maaş zamlarını davul zurna eşliğinde oynayarak kutladı. Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da işçilerle birlikte oynayarak, coşkuya destek verdi. İşçiler de yapılan maaş zamlarından memnun olduklarını belirterek Başkan Öküzcüoğlu'na teşekkür etti.

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