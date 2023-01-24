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Nagehan Alçı: İmamoğlu aday olabilirse bir muhalefet adayının alacağı maksimum oyu alır

Nagehan Alçı: İmamoğlu aday olabilirse bir muhalefet adayının alacağı maksimum oyu alır

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı henüz açıklanmadı. Adaylık için birçok isim konuşuluyor. Habertürk yazarı Nagehan Alçı kaleme aldığı yazısında " İmamoğlu aday olabilirse bir muhalefet adayının alacağı maksimum oyu alır." düşüncesini dile getirdi.

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Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "Bazı çevrelerden gelen 'Ekrem İmamoğlu yarın Cumhurbaşkanı seçilirse diktatör olur. Otoriter bir kişiliği var. Tüm yetkileri kendi kullanmak ister' tenkitlerini de adaletli bulmuyorum. Öncelikle şunu kabul etmek gerekir: İmamoğlu aday olabilirse bir muhalefet adayının alacağı maksimum oyu alır." düşüncesini dile getirdi.

Alçı yazısında, "İkincisi, bu ülkede mevcut sistemde bile bir cumhurbaşkanı arkasına TBMM çoğunluğunu alamazsa asla otoriter bir yönetim sergileyemez.Yani TBMM çoğunluğu olmazsa mevcut sistemde Cumhurbaşkanı’nın eli kolu bağlı. 'Tamam işte İmamoğlu’nun aday olup kazandığı ve 6’lı Masa’nın mecliste çoğunluğu aldığı senaryoda İmamoğlu istediği her şeyi yapabilir' diyorsanız size bir şey hatırlatayım… Ortada sadece bir "iktidar-muhalefet" matematiği yok. Bir de mecliste çoğunluğu elde edecek partilerin milletvekillerinin bağlı oldukları liderler var. Unutmayalım İmamoğlu parti genel başkanı değil, yani milletvekili listelerine, kimin meclise girip kimin giremeyeceğine o karar vermiyor. Dolayısıyla parlamentoda bulunacak vekiller parti genel başkanı olmayan cumhurbaşkanına değil kendi partilerinin genel başkanlarına bağlı olacaklardır." ifadesini kullandı. 

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