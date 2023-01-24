Beyoğlu'nda Ermeni Kilisesi'nde yangın; Ölenlerin kimlikleri belli oldu

İSTANBUL Beyoğlu’nda Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi’nin lojman kısmında akşam saatlerinde yangın çıktı. O yangında 2 kişi hayatını kaybetti. Ölen kişilerin Fehim Atsup ve Cozofin Ekmekçioğlu olduğu öğrenildi.

Abone ol

Yangın, dün akşam saat 21.45 sıralarında Beyoğlu Müeyyetzade Mahallesi Kemeraltı Caddesi üzerinde bulunan Surp Pirgiç Ermeni Katolik Kilisesinin lojman kısmında meydana gelmişti.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle kilisenin lojman kısmında yangın çıkmıştı. Alev alev yanan lojmana çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangın yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası söndürülmüştü.

Soğutma ve arama çalışması yapan itfaiye ekipleri 4’üncü saatin sonunda bir kişinin cansız bedenine ulaşmıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası sabah saatlerine doğru bir kadının cansız bedenine ulaştı. Ölü sayısı 2'ye çıktı.

Kimlikleri belli oldu

Yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu. Yangında hayatını kaybeden 2 kişinin Fehim Atsup ve Cozofin Ekmekçioğlu olduğu, hastaneye kaldırılan yaralı Meryem Diril ve Eterine Karavli’nin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.