BIST 5.404
DOLAR 18,80
EURO 20,46
ALTIN 1.167,97
HABER /  DÜNYA

Fransa'da her 3 kadından birinin tecavüze uğradığı ortaya çıktı

Fransa'da her 3 kadından birinin tecavüze uğradığı ortaya çıktı

Fransa'da yapılan bir araştırmada, neredeyse her 3 kadından birinin tecavüze uğradığını ortaya koydu.

Abone ol

Başbakanlık bünyesindeki Kadın-Erkek Eşitliği Yüksek Konseyi (HCEFH), cinsiyetçilik vakalarını konu alan bir rapor yayımladı.

5-26 Ekim 2022'de 15 yaş üstü 2 bin 500 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sunulacak.

Viavoice Enstitüsü tarafından HCEFH için yürütülen araştırmaya göre, ülkede cinsiyetçilik azalmazken kadınların yüzde 37'si rızası dışında cinsel ilişkiye zorlandı.

Kadınların yüzde 80'i erkeklere göre daha kötü muamele gördüğünü belirtirken neredeyse üçte biri tecavüze uğradığını ifade etti.

Cinsiyetçilik ve tecavüz vakaları gençler arasında yaygınlaşırken erkeklerin yüzde 26'sı cinsel şiddete yönelik tepki ve önlemleri abartılı buluyor.

Fransız makamları mücadelede yetersiz

Ülkede 25-34 yaş arası erkeklerin dörtte biri saygı görmek için şiddetin gerekli olduğunu düşünürken, yaş farkı olmaksızın erkeklerin yüzde 40'ının da kadınların çocuklarıyla ilgilenmesi gerektiğini düşünüyor.

Erkeklerin sadece yüzde 9'u erkeklerin ev işi yapmasını normal karşılıyor. Bu oran 25-34 yaş arasındaki erkeklerde yüzde 15 olarak rapora yansıdı.

Ülke nüfusunun yüzde 82'si, cinsiyet meselesinin hükümetin öncelikli gündem maddeleri arasında yer almasını istiyor.

HCEFH, raporun endişe verici ve Fransız makamlarının bu konudaki mücadelesinin yetersiz olduğunu vurguladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da muhtar adayına pompalı tüfekle saldırı sonrası tansiyon yükseldi
Bursa'da muhtar adayına pompalı tüfekle saldırı sonrası tansiyon yükseldi
Motorinden sonra benzine yine zam geliyor! Pompaya yansıyacak litresi ne kadar?
Motorinden sonra benzine yine zam geliyor! Pompaya yansıyacak litresi ne kadar?
Kaftancıoğlu’ndan kriz çıkaran sözlerine yeni açıklama: Hakkını teslim etmek lazım
Kaftancıoğlu’ndan kriz çıkaran sözlerine yeni açıklama: Hakkını teslim etmek lazım
Maliyetler arttı! Otomotiv devi binlerce kişiyi işten çıkaracak
Maliyetler arttı! Otomotiv devi binlerce kişiyi işten çıkaracak
Resmi Gazete'de yayımlandı: Grev Cumhurbaşkanı kararıyla ertelendi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Grev Cumhurbaşkanı kararıyla ertelendi
Emekli maaşlarını yüzde 15-20 artırmak mümkün formül ortaya çıktı
Emekli maaşlarını yüzde 15-20 artırmak mümkün formül ortaya çıktı
Devlete borçların cezası siliniyor: İşte büyük vergi affı! 24 Ocak 2023 Salı günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı?
Devlete borçların cezası siliniyor: İşte büyük vergi affı! 24 Ocak 2023 Salı günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı?
Mehmet Metiner'den 'ayakkabısını yalamamız lazım' diyen AK Parti'li Yediyıldız'a tepki
Mehmet Metiner'den 'ayakkabısını yalamamız lazım' diyen AK Parti'li Yediyıldız'a tepki
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price Kur'an yakma eyleminin hedefini açıkladı
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price Kur'an yakma eyleminin hedefini açıkladı
Pelosi'nin masasında poz verdi onlarca yıl hapis cezası alabilir
Pelosi'nin masasında poz verdi onlarca yıl hapis cezası alabilir
Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi lojman kısmı yandı: 2 ölü 2 yaralı
Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi lojman kısmı yandı: 2 ölü 2 yaralı
Şırnak’ta yürütülen Eren Abluka-Kış 23 Operasyonu'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Şırnak’ta yürütülen Eren Abluka-Kış 23 Operasyonu'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi.