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Şırnak’ta yürütülen Eren Abluka-Kış 23 Operasyonu'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şırnak’ta yürütülen Eren Abluka-Kış 23 Operasyonu'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakan Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı'nın Antalya'daki şube müdürleri toplantısına katıldı.

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Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, TEM Daire Başkanı Hasan Yiğit, 15 Temmuz'da darbecilerin başından vurduğu Devlet Övünç Madalyası sahibi eski Emniyet Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ın katıldığı toplantıda, terörle mücadeleye yönelik çalışmalar ele alınmıştı.

Terörü dünyanın en ciddi sorunu, bu konuda Türkiye'yi de dünyanın en kritik coğrafyası olarak tanımlayan Bakan Soylu, Eren Abluka Sonbahar Kış 23 Operasyonu'nda, son gelişme olarak 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Operasyonun devam ettiğini ve teröristlerin tek tek temizleneceğini belirten Soylu, yeni bir haber daha aldığını söyleyerek, Bestler Dereler'de 5 teröristin ölü ele geçirildiğini, şehit olan Korucu Tim Komutanı Nimet Encu'nun kanının yerde kalmadığını ifade etmişti.

pkk
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