Konyaspor sahasında Ankaragücü'ne mağlup oldu

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor sahasında Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu.

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Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Arabam.com Konyaspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi.

İlk yarıda gol sesinin çıkmadığı mücadelede MKE Ankaragücü 51. dakikada Zahid ile öne geçti.

Mücadelede başka gol olmayınca Ankaragücü karşılaşmadan üç puan ile ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla Ankaragücü 22 puanla 11. sırada kendine yer bulurken, Konyaspor ise 27 puan ile 7. sırada kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Konyaspor, Başakşehir'e konuk olacak. Ankaragücü, Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

Stanojevic mağlubiyetle başladı

Konyaspor'da İlhan Palut'un yerine göreve başlayan teknik direktör Aleksandar Stanojevic ilk lig maçına çıktı.

KONYASPOR 0-1 ANKARAGÜCÜ

STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Murat Erdoğan, Murat Ergin Gözütok, Kamil Çetin

KONYASPOR: Sehic-, Ahmet Oğuz(Dk.78 Uğurcan Yazgılı), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bruno Paz(Dk.59 Oğucun), Michalak(Dk.87 Mehmet Ali Büyüksayar), Bytyqi(Dk.59 Muric), Çekiçi(Dk.59 Uche), Diouf,

ANKARAGÜCÜ: Gökhan Akkan- , Uros Radakovic, Nihad Mujakic, Atakan Çankaya(Dk.46 Fıratcan), Marlon Rodrigues, Emre Kılınç(Dk.85 Yasin Güreler)Tolga Ciğerci, Pedrinho(Taylan Antalyalı), Ghayas Zahid,(Dk.90 Ariyibi) Anastasios Chatzigiovanis(Dk.71 Beridze), Ali Sowe

GOL: Dk.51 Zahid (Ankaragücü)

SARI KARTLAR: Adil Demirbağ, Ahmet Oğuz, Oğulcan Ülgün, (Konyaspor) Atakan Rıdvan, Gökhan Akkan, (Ankaragücü)