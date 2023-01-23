Çalılık alanda elinde kuş tüyü bulunan kadın cesedi bulundu

ANTALYA’da çalılık alanda 30’lu yaşlardaki bir kadına ait ceset bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının avucunda kuş tüyü bulunduğu belirtildi.

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Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki binaların olduğu yere giren bir kişi, yerde bir kadının hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kadının bacaklarında kırık olduğu, avucunda ise kuş tüyü bulunduğu belirtildi.