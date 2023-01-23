'Tayyip ağabeyin ayakkabısını yalamamız lazım' diyen AK Partili vekile Portakal esti gürledi

AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar yaptıklarından övgüyle bahsettiği sırada kullandığı "Tayyip ağabeyin ayakkabısını yalamamız lazım" ifadeleri olay yarattı. Yediyıldız'ın bu açıklamasını Fatih Portakal sert bir dille eleştirdi.

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AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar yaptıklarından övgüyle bahsettiği sırada kullandığı "Tayyip ağabeyin ayakkabısını yalamamız lazım" ifadeleri olay yarattı. Yediyıldız'a en sert tepki ise gazeteci Fatih Portakal'dan geldi. Portakal yaptığı açıklamada "Öyle şeyler söyledi ki ben insanlığımdan utandım. Milletin bir vekili olarak bu cümleyi kuruyor ya yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.

Daha ne olacak, biz Tayyip ağabeye ihaneti bırak sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım

AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle bahsederken kullandığı ifadeler gündem yarattı. Katıldığı bir yerel televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülke için bugüne kadar yaptığı hizmetlerden bahseden AK Parti Milletvekili Op. Dr. Şenel Yediyıldız, "Daha ne olacak, biz Tayyip ağabeye ihaneti bırak sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" diye konuştu.

AK Partili Yediyıldız; TV52'de yayınlanan 'Gündem' programında sunucu Samet Yaşaryıldız'ın "Tayyip ağabeye ihanet etmeyelim" sözlerinin ne ifade ettiği sorusuna verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı;

"Tayyip ağabeye ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım."

"Tayyip ağabey Türkiye'nin başında, partimizin başında, dünyanın lideri. Biz bu kaz kafamızla - özür dilerim, kusura bakma. Kendi kendimize ihanet etmek gibi bazı şeylere sapıyoruz. Şimdi kalkıp da böyle ucuz sebeplerle Tayyip ağabeye ihanet etmek, Türkiye'ye ihanet etmektir. Böyle sebeplerle Tayyip Ağabey'e ihanet etmek mazlumlara ihanet etmektir. Bak sana açık ve net söylüyorum, şu anda Ukrayna ve Rusya savaşı var değil mi? Ukrayna da Rusya da Tayyip ağabeyden bir şeyler bekliyor ve de onları yapıyorlar görüyorsunuz. Daha ne olacak, biz Tayyip ağabeye ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım. Bunları şey olsun diye söylemiyorum ya! Tayyip ağabeye, bu resme biz kalkacağız bir şeyler söyleyeceğiz."



Fatih Portakal'dan o sözlere çok sert tepki

Yediyıldız'ın "Tayyip abinin ayakkabısını yalamamız lazım" ifalerini kullanması gündem yaratırken, gazeteci Fatih Portakal'dan çok sert tepki geldi.

YouTube hesabından yaptığı yayında adeta açtı ağzını yumdu gözünü.

İnsanlığımdan utandım çok yazık

Yediyıldız'ın sözlerini değerlendiren Portakal; "Bu kişi ibretlik. İbretlik bir insandan bahsediyorum. Topluma hiçbir faydası olmayacak bir milletvekilinden bahsediyorum. Öyle şeyler söyledi ki ben insanlığımdan utandım. Bu sevgi değil ya başka bir şey. 'Tayyip ağabeyin ayakkabısını yalamalıyız' diyor, sen yala kardeşim ben ne yalayacağım. Bence bu insan siyaseten sıfır. Milletin bir vekili olarak bu cümleyi kuruyor ya yazıklar olsun." diye konuştu.