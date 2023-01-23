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AK Parti'den yeni EYT açıklaması! Maaşlar toplu mu yatacak?

AK Parti'den yeni EYT açıklaması! Maaşlar toplu mu yatacak?

Milyonların beklediği EYT düzenlemesine ilişkin AK Parti'den yeni bir açıklama geldi. Çalışmanın en kısa sürede tamamlanacağını belirten AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, "Bir tarih vermek şu anda mümkün değil." dedi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, A Haber'de EYT düzenlemesine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. "TBMM'de  taslak üzerinde AK Parti Grubumuz ilgili bu konuda uzman olan milletvekillerimiz var onlarla bir istişare yaptıktan sonra Cumhur İttifakı olarak son değerlendirmemizi yapıp kanun teklifini TBMM'ye sunacağız." diyen Tunç şunları kaydetti:

Bu çalışma önümüzdeki günlerde en kısa süre içerisinde tamamlandığında süratle TBMM'nin ilgili komisyonuna sevk edilecektir. Şu anda çalışmaların son aşamada olduğunu ifade edebiliriz. En kısa sürede diyebiliriz. Bir tarih vermek şu anda mümkün değil. Ama daha önceden Sayın Bakanımızın da açıkladığı gibi kısa süre içerisinde bunu TBMM'nin gündemine getirmek ve kanunlaştırmak istiyoruz.

Kaç kişi yararlanacak?

Sayın Cumhurbaşkanımız 28 Aralık'ta bu müjdeyi verdikten sonra 2 milyon 250 bin kişinin ilk etapta yararlanacağını ifade etmişti. Ve daha sonra tabii 2 milyon 250 bin kişi kanun teklifi yasalaştıktan yürürlüğe girdikten itibaren hemen emekli olabilecek kişi sayısı. Ama daha sonra süreç içerisinde 4 milyon 800 bin vatandaşımız bu kanundan yararlanacak.

Süreç uzarsa maaşlar toplu mu yatacak?

 SGK’nın teknik alt yapı hazırlıkları var. Emeklilik başvurunda bulunduğunda başvurdukları tarihten itibaren emekli maaşlarını hak etmiş olacaklar. İşlemler 1-2 ay sürse bile emekli maaşlarını toplu olarak alabilecekler. "

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