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Fenalaşan sürücü ağaca böyle çarptı o anlar saniye saniye kamerada

Fenalaşan sürücü ağaca böyle çarptı o anlar saniye saniye kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün fenalaşması sonucu kontrolden çıkan otomobil, orta refüjdeki ağaca çarptı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaza, saat 12.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Orhaniye Mahallesi Kozluca Caddesinden karayoluna çıkış yapmak üzere olan 34 FAE 201 plakalı otomobilin sürücüsü N.A. (57), fenalaşınca direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Gaza basması sonucu hızlanan otomobil, karayolundaki orta refüj üzerindeki ağaca çarparak durabildi.

Kaza sonucu sürücü yaralanırken, ağaç ise devrildi. Yaralı 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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