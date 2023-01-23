BIST 5.561
DOLAR 18,81
EURO 20,51
ALTIN 1.165,61
HABER /  GÜNCEL

Ekmeğe Şubat ayında zam gelecek mi yetkili isim son noktayı koydu

Ekmeğe Şubat ayında zam gelecek mi yetkili isim son noktayı koydu

Ekmek zammının şubat ayında görüşüleceği iddialarına Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı Halil İbrahim Balcı'dan yanıt geldi. Bir yanlış anlaşılma olduğunu söyleyen Balcı, "Görüşme de zam da yok." dedi.

Abone ol

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, artan maliyetlere dikkat çekerek esnafın zam talebi olduğunu söyledi. Şubat ayı içerisinde konunun görüşüleceğini söyleyen Çetin'in açıklaması ekmeğe zam sinyali olarak yorumlandı.

Konuyla ilgili Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı Halil İbrahim Balcı'dan bir açıklama geldi. 

NTV'ya konuşan Balcı, "Aralık ayında yaptığımız toplantıda ocak ve şubatta zammın gündemde olmadığını söylemiştik. Bugün de gündemimizde bir fiyat artışı söz konusu değil." dedi.

Ülke genelinde azami kilogram fiyatının 25 lira olduğunu hatırlatan Balcı, "Gram ve fiyat olarak değişiklik arz edebiliyor. 200 gram ekmek 5 liradan satılabiliyor. Bunun altında satanlar var ama en yüksek fiyat kilogramı 25 lira. Kasım ayından bu yana uygulanan fiyat uygulanıyor" diye konuştu.

Balcı, "Bu fiyat ocak ve şubatta devam edecek. Şubat ayında görüşülecek herhangi bir konu yok. Ben konuyu oda başkanımızla da görüştüm. Ekmek fiyatında artış gündemimizde olan bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Fiyat artışı çalışmamız yok

Yanlış anlaşılma olduğunu ve bir görüşmenin yapılmayacağını dile getiren Balcı, şunları kaydetti:

"Şu anda ekmeğin fiyat artışına yönelik bir çalışmamız ve görüşülecek bir ay ve gün belli değil. Giderlerimizi yakından takip ediyoruz." 

ÖNCEKİ HABERLER
Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çicek'ten Arınç'a tepki: Fitne Üretim Merkezi gibi, bol bol sinsilik peşinde
Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çicek'ten Arınç'a tepki: Fitne Üretim Merkezi gibi, bol bol sinsilik peşinde
AYM'den HDP'nin kapatma davası ile ilgili flaş karar tarih verdi
AYM'den HDP'nin kapatma davası ile ilgili flaş karar tarih verdi
15 yaşındaki çocuk babasını öldürdü! Meğer daha önce de...
15 yaşındaki çocuk babasını öldürdü! Meğer daha önce de...
Haris Seferovic'ten ayrılık şartı! İstanbul ekibiyle anlaşma sağladı
Haris Seferovic'ten ayrılık şartı! İstanbul ekibiyle anlaşma sağladı
BES'te flaş değişiklik! Üst limit arttı
BES'te flaş değişiklik! Üst limit arttı
Hayvanları koruma derneğine baskın! Hepsi yakalandı
Hayvanları koruma derneğine baskın! Hepsi yakalandı
Rusya'dan flaş Estonya adımı! Putin ülkeyi terk et dedi
Rusya'dan flaş Estonya adımı! Putin ülkeyi terk et dedi
Bakan Özer'den atama müjdesi! Her okulda bir tane olacak
Bakan Özer'den atama müjdesi! Her okulda bir tane olacak
Festival alanında vinç devrildi! 4 kişi öldü 9 yaralı var
Festival alanında vinç devrildi! 4 kişi öldü 9 yaralı var
Gazeteci Orhan Erinç hayatını kaybetti! 87 yaşındaki Erinç Cemiyet başkanlığı da yapmıştı
Gazeteci Orhan Erinç hayatını kaybetti! 87 yaşındaki Erinç Cemiyet başkanlığı da yapmıştı
Elon Musk ne var ne yok satışa çıkardı: 1.8 milyon TL'ye satıldı!
Elon Musk ne var ne yok satışa çıkardı: 1.8 milyon TL'ye satıldı!
Maaş farkı alacaklar! Özlük hakkı düzenlemesi yapılacak
Maaş farkı alacaklar! Özlük hakkı düzenlemesi yapılacak