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Haris Seferovic'ten ayrılık şartı! İstanbul ekibiyle anlaşma sağladı

Haris Seferovic'ten ayrılık şartı! İstanbul ekibiyle anlaşma sağladı

Galatasaray'dan gönderilmesi planlanan Haris Seferovic ayrılık için şart koştu. Seferovic, yıllık ücretinin bir kısmının ödenmesi halinde ayrılabileceğini menajeri aracılığıyla yönetime söyledi. Ayrılık gerçekleşirse Seferovic kariyerine yine İstanbul'da devam edecek...

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Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları da hızla sürüyor.

Sezon başında Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan ancak performansıyla beklentilerin uzağında kalan Haris Seferovic gözden çıkarıldı. Galatasaray oyuncuyla yolları ayırmak isterken Seferovic cephesinden şartlı ayrılık kararı geldi.

500 bin euro istedi

Yıllık 2.7 milyon euro kazanan Seferovic ücretinden vazgeçmek istemiyor. İddiaya göre İsviçreli golcünün menajeri, sezonun geri kalanı için 1.35 milyon euro'luk kazancın 500 bin euro'sunun ödenmesi durumunda oyuncusunun ayrılacağını yönetime iletti.

Galatasaray yönetimi yabancı kontenjanı açmak için bu hamleye sıcak bakıyor.

Seferovic anlaştı

Haris Seferovic, Galatasaray'dan ayrılması durumunda İstanbul'u terk etmeyecek ve kariyerine burada devam edecek.

Habere göre Medipol Başakşehir ile prensip anlaşmasına varan futbolcu, Galatasaray ile yolların ayrılması durumunda Emre Belözoğlu'nun takımına katılacak.

30 yaşındaki Seferovic bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 10 maçta golle tanışamadı. İsviçreli futbolcu kupada ise görev aldığı 3 maçta takımı adına 2 gol kaydetti.

Kaynak: Türkiye gazetesi

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