BIST 5.562
DOLAR 18,81
EURO 20,51
ALTIN 1.165,40
HABER /  GÜNCEL

Diyanet İşleri'nden İsveç'teki skandal için mektup!

Diyanet İşleri'nden İsveç'teki skandal için mektup!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsveç'te gerçekleşen Kur'an-ı Kerim provokasyonu ile ilgili birçok ülkeye mektup gönderecek.

Abone ol

İsveç'teki Kur'an-ı Kerim provokasyonula ilgili Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş birçok ülkeye mektup gönderecek. İslam İş Birliği Teşkilatı Din İşleri yetkilileri de çarşamba günü toplanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan İsveç’teki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu ı ile ilgili olarak bir dizi adım geliyor. Detayları CNN Türk Muhabiri Ahmet Türkeş şu şekilde aktardı:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş medya yöneticileri ile Ankara’da bir araya geldi. Gündem’de İsveç’te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu vardı. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak atılacak adımları açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı bu provokasyonu tüm dünyaya duyuracak ve harekete geçecek. Ali Erbaş İsveç yetkililerini kınadı. Konuyla ilgili olarak Avrupa’daki çeşitli temsilciliklere mektup yazacaklarını bildirdi. Konu İslam İşbirliği Teşkilatı’na da taşınacak, çarşamba günü görüşülecek. Diyanet İşleri Başkanlığı dünyadaki farklı ülkelerde bu olayı mahkemeye taşıyacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Beyonce 1 saatte 24 milyon dolar kazandı
Beyonce 1 saatte 24 milyon dolar kazandı
Japon devi Nissan'dan Renault hisseleriyle ilgili yeni karar
Japon devi Nissan'dan Renault hisseleriyle ilgili yeni karar
Jorge Jesus'un sözleri kızdırmıştı! Ümraniyespor'dan flaş Fenerbahçe maçı hamlesi
Jorge Jesus'un sözleri kızdırmıştı! Ümraniyespor'dan flaş Fenerbahçe maçı hamlesi
Altılı masa toplanıyor! Kritik toplantı öncesi söyledi cumhurbaşkanı adayı açıklanacak mı?
Altılı masa toplanıyor! Kritik toplantı öncesi söyledi cumhurbaşkanı adayı açıklanacak mı?
İstanbul'da alkollü taksici bıçakla dehşet saçtı! Önüne kesen polise de çarptı
İstanbul'da alkollü taksici bıçakla dehşet saçtı! Önüne kesen polise de çarptı
700 bin kamu işçisinin beklediği zam pazarlığı başlıyor! Ücret oranı da masada
700 bin kamu işçisinin beklediği zam pazarlığı başlıyor! Ücret oranı da masada
İBB Teknoloji Atölyeleri'nde 40 kişilik özel ekip kuruldu
İBB Teknoloji Atölyeleri'nde 40 kişilik özel ekip kuruldu
Kış hastalıkları arttı aktarcılar doldu taştı en çok talep edilen bitkiler belli oldu
Kış hastalıkları arttı aktarcılar doldu taştı en çok talep edilen bitkiler belli oldu
CHP'li belediye meclis üyesi hayatını kaybetti
CHP'li belediye meclis üyesi hayatını kaybetti
Kurum’dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıklaması: Seralar-bostanlar olacak, dere akacak
Kurum’dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıklaması: Seralar-bostanlar olacak, dere akacak
Meral Akşener açıkladı! 41 ilde her parti kendi adayıyla seçime girecek! İYİ Parti birinci parti olacak
Meral Akşener açıkladı! 41 ilde her parti kendi adayıyla seçime girecek! İYİ Parti birinci parti olacak
Kılıçdaroğlu'ndan "Cehennemin kapısı aralanmış olur" tehdidi! Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili de konuştu
Kılıçdaroğlu'ndan "Cehennemin kapısı aralanmış olur" tehdidi! Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili de konuştu