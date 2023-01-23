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Altılı masa toplanıyor! Kritik toplantı öncesi söyledi cumhurbaşkanı adayı açıklanacak mı?

Altılı masa toplanıyor! Kritik toplantı öncesi söyledi cumhurbaşkanı adayı açıklanacak mı?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, altılı masanın 26 Ocak’taki toplantısında da cumhurbaşkanı adayının netleşmeyeceğini açıkladı.

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Geride kalan 10 toplantıda cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine yönelik hiçbir adım atmayan parti liderleri, 11'inci toplantıda da sessizliğini koruyacak.

Sabah'tan Murathan Yıldırım'ın haberine göre sık sık ittifak içindeki kriz iddialarıyla gündeme gelen altılı masanın toplantı sonrası nasıl bir açıklama paylaşacağı merakla bekleniyor. Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan CHP'li Seyit Torun, bu buluşmada da adayın açıklanmayacağını duyurdu.

Torun, "26 Ocak'ta yeniden bir araya gelecekler. 30'unda da hükümet programını açıklayacaklar. Ondan sonra da şubat ayı içerisinde mutlaka cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacak ve yolumuza güvenli bir şekilde devam edeceğiz" dedi. 

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