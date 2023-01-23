Sedat Peker'den yardım isteyen Nihal Olçok: 'Benim başıma bir şey gelirse açılacak 2 mektup var"

NİHAL Olçok da son dönemde "bana bir şey olursa" diyenler kervanına katılıp, kendini garantiye almak için 2 mektup yazdığını açıkladı. “Beni ortadan kaldırmak çok kolay" diyen Nihal Olçak, "Ama bana bir şey olursa açılacak iki mektup var. Benim ve çocuklarımın can güvenliği onlar” dedi. Nihal Olçok, mektupların içeriğiyle ilgili de "darbe için tanka tüfeğe hiç gerek olmadığını anlarsınız. Toplumu parçalar orada yazanlar" idedi.

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15 Temmuz darbe girişiminde eski eşi Erol Olçok'u ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, “Beni ortadan kaldırmak çok kolay. Ama bana bir şey olursa açılacak iki mektup var. Benim ve çocuklarımın can güvenliği onlar” dedi. Özgür Özel'in, "Bana bir şey olursa diye belgeleri iki kişiye daha verdim" çıkışını, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Alaattin Aldemir'in "Başıma bir şey gelirse diye video çekip sakladım" çıkışı takip etmişti. Nihal Olçok da kendisi ve çocukları için iki mektup yazdığını belirterek, "Bana bir şey olursa o mektuplar açılır. Ondan sonra darbe için tanka tüfeğe hiç gerek olmadığını anlarsınız. Toplumu parçalar orada yazanlar." iddiasında bulundu.

Sedat Peker'e gönderdiği mesajlar

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili son dönemde ilginç çıkışlar yapan Nihal Olçok da, T24’ten Cansu Çamlıbel’in sorularını yanıtladı. Sedat Peker'e “Benim artık çarem kalmadı, siz el atın şu işlere” mesajı göndermesiyle gündeme gelen Nihal Olçok, gelen eleştiriler için, "Bu eleştirileri getirenlere bakın nerede duruyorlar. Bir şeyin düzelmesini ne kadar ister bu insanlar? Bunu söyleyenler “bana dokunmayan yılan, bin yaşasın” yaklaşımında olan insanlar. Bense yanacaksak önce benden başlasın diyen biriyim. Sedat Peker’e beraber canlı yayın teklif ettim ben." dedi.

Can güvenliği için 2 mektup yazıp bıraktım...

Sedat Peker'in kendisine cevap vermeden önce önce birileriyle istişare yaptığını anlatan Nihal Olçok, "Ben o tweet’i atarken burada şu koltukta tek başıma oturuyordum. Yalnız yaşıyorum zaten. Ben altı yıldır evini, arabasını değiştirmemiş biriyim. Beni ortadan kaldırmak çok kolay. Ama bana bir şey olursa açılacak iki mektup var. Benim ve çocuklarımın can güvenliği onlar. Ama onlar anlatılacak şeyler değil" diye konuştu.

Toplumu parçalar orada yazanlar

İktidar çevresinin mektupta yazdıkları şeylerin ne olduğunu bilip bilmediği sorusuna da Nihal Olçok şu cevabı verdi: "Bir kişiye anlattım ben. Bilmiyorum kim ne biliyor ama bana bir şey olursa o mektuplar açılır. Ondan sonra darbe için tanka tüfeğe hiç gerek olmadığını anlarsınız. Toplumu parçalar orada yazanlar."