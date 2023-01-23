147 gün çalışan 74 kişi 73 bin lira emekli aylığı almak için harekete geçti

2015 yılında gerçekleştirilen iki genel seçim arasında 147 gün görev yapan vekiller, 2 yıl vekillik yapma şartı aranmaksızın milletvekili emeklilik haklarından yararlanmak için kulis yapmaya başladı.

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EYT yasa teklifi ile ilgili çalışmalar devam eder iken, çeşitli meslek gruplarından kişiler de kendi özlük hakları konusunda kulis faaliyetleri yürütüyorlar. Bunlar arasında 7 Haziran 2015 – 1 Kasım 2015 tarihlerini kapsayan 25. Yasama Dönemi’nde 147 gün milletvekilliği yapanlar da var.

Milletvekillerine tanınan emeklilik haklarından yararlanabilmek için en az 2 yıl süreyle vekillik yapmak gerekiyor. 25. Yasama Dönemi’nde seçilip 147 gün görev yaptıktan sonra bir daha vekil seçilemeyenler ise 2 yılı tamamlamadıkları için emekli milletvekili haklarından yararlanamıyorlar.

TBMM’nin 25. Dönemi’nde vekillik görevleri sadece 147 gün sürenler, EYT yasa teklifinde kendileri için düzenleme yapılmasını istiyorlar.

147 gün vekillik yapan 74 kişi var

Yasama Dönemi’nde 147 gün vekillik yaptıktan sonra bir daha milletvekili seçilemeyenlerin sayısının 74 olduğu öğrenildi.

Bu kişiler, EYT yasa teklifi veya başka bir teklife kendileri için madde eklenerek, 2 yıllık vekillik yapma şartı aranmaksızın emekli milletvekilliği haklarından yararlanmak istiyorlar.

Habertürk sosyal güvenlik yazarı Ahmet Kıvanç'ın bu kişilerin kulis faaliyeti yürüttüğüne dikkat çekerek, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Ölürsek eşimize var bize yok"

"5510 Sayılı Kanun’un 43. Maddesinin 7’nci fıkrasına göre, cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık veya milletvekilliği görevleri sırasında veya bu görevlerin sona ermesinden sonra ölenlerin eş ve çocuklarına ölüm aylığı bağlanırken en az 2 yıl milletvekilliği yapmış olma şartı aranmıyor. Diğer milletvekili eş ve çocukları ile aynı ölüm aylığını alıyorlar.

Ölen iki kişinin ailesine dul ve yetim aylığı bağlandı

Nitekim 25. Yasama Dönemi’nde 147 gün vekillik yaptıktan sonra hayatını kaybedenlerden 2 kişinin hak sahibi eş ve çocuklarına dul ve yetim aylığı bağlandığı bildirildi.

Söz konusu eski vekiller, yaşadıkları sürece kendilerine emekli vekil aylığı verilmezken ölümleri halinde eş ve çocuklarına verilmesindeki çelişkiye dikkat çekerek, “Can güvenliğimiz yok. Eşlerimiz için ölümüz canlı olmamızdan daha değerli” şeklinde espri yapıyorlar."