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Milyonlara kişiye büyük müjde bugün Erdoğan açıklayacak! Yapılandırma paketinin detayları belli oluyor

Milyonlara kişiye büyük müjde bugün Erdoğan açıklayacak! Yapılandırma paketinin detayları belli oluyor

Borcu olan milyonlarca kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamayı bekliyor. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketinin ayrıntıları Kabine Toplantısı'nda belli olacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılacak.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda borç yapılandırma paketi ele alınacak.

31 Aralık 2022 tarihine kadar devlete olan tüm borçlar yeniden yapılandırılacak.

Hangi borçlar yapılandırılacak?

Pakette, vergi ve sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar yer alacak. Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı da verilecek. Belediyelere olan borçlar ile öğrenim kredileri de yapılandırma kapsamında. Yapılandırmanın, Maliye'ye olan vergi borçları, motorlu taşıt vergileri ve Trafik cezalarını da kapsaması bekleniyor.

Başörtüsüne anayasal güvence getiren teklif de Kabine Toplantısı'nın gündeminde olacak.

İsveç'teki provokatif eylemler

 Dış politikada ise Ankara-Stokholm hattında yaşanan gelişmeler var. Son günlerde Türkiye aleyhine düzenlenen skandal eylemlere izin veren İsveç hükümetinin tutumu değerlendirilecek.

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