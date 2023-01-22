Borcu olana müjde! Tarihi yapılandırma geliyor detaylar belli oldu: İşte taksit sayısı...

Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması beklenen borç yapılandırma paketinin, SGK tarafından takip edilen sigorta primleri, vergi alacakları, kasa ve cari hesap düzeltmesi, matrah-vergi artırımı, stok affı gibi düzenlemeleri yer alacak.