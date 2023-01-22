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Borcu olana müjde! Tarihi yapılandırma geliyor detaylar belli oldu: İşte taksit sayısı...

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Borcu olana müjde! Tarihi yapılandırma geliyor detaylar belli oldu: İşte taksit sayısı...

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketinin pazartesi günü kabine toplantısının ardından Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Tarihi yapılandırmanın detayları da belli olmaya başladı. Borç yapılandırması ne zaman yasalaşacak? Borcu olana büyük fırsat; taksit sayısı artacak deniyor. İşte ayrıntılar...

Borcu olana müjde! Tarihi yapılandırma geliyor detaylar belli oldu: İşte taksit sayısı...

Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması beklenen borç yapılandırma paketinin, SGK tarafından takip edilen sigorta primleri, vergi alacakları, kasa ve cari hesap düzeltmesi, matrah-vergi artırımı, stok affı gibi düzenlemeleri yer alacak.

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Borcu olana müjde! Tarihi yapılandırma geliyor detaylar belli oldu: İşte taksit sayısı...

Anapara borcuna eklenen faiz ve gecikme faizi borçlarında önemli ölçüde silinme meydana gelecek. Peşin ödeme halinde yüzde 90'a kadar borçların silinmesi imkanı olacak. Belirli tutarın altında olan borçların tamamının silinmesi söz konusu olabilir.

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Borcu olana müjde! Tarihi yapılandırma geliyor detaylar belli oldu: İşte taksit sayısı...

Vergi, prim ve cezalar kapsamda

Vergi, sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak. Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanacak.

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Borcu olana müjde! Tarihi yapılandırma geliyor detaylar belli oldu: İşte taksit sayısı...

Belediyeye olan borçlara yapılandırma

Belediyelere olan borçlar, su ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacak.

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