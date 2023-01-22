Borcu olana müjde! Tarihi yapılandırma geliyor detaylar belli oldu: İşte taksit sayısı...
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketinin pazartesi günü kabine toplantısının ardından Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Tarihi yapılandırmanın detayları da belli olmaya başladı. Borç yapılandırması ne zaman yasalaşacak? Borcu olana büyük fırsat; taksit sayısı artacak deniyor. İşte ayrıntılar...
Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması beklenen borç yapılandırma paketinin, SGK tarafından takip edilen sigorta primleri, vergi alacakları, kasa ve cari hesap düzeltmesi, matrah-vergi artırımı, stok affı gibi düzenlemeleri yer alacak.
Anapara borcuna eklenen faiz ve gecikme faizi borçlarında önemli ölçüde silinme meydana gelecek. Peşin ödeme halinde yüzde 90'a kadar borçların silinmesi imkanı olacak. Belirli tutarın altında olan borçların tamamının silinmesi söz konusu olabilir.
Vergi, prim ve cezalar kapsamda
Vergi, sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak. Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanacak.
Belediyeye olan borçlara yapılandırma
Belediyelere olan borçlar, su ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacak.