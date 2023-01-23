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HABER /  POLİTİKA

AK Parti seçim beyannamesi ortaya çıktı her aileye bir avukat geliyor

AK Parti seçim beyannamesi ortaya çıktı her aileye bir avukat geliyor

AK Parti, Türkiye Yüzyılı konseptiyle hazırladığı yeni seçim beyannamesinde yargıda dikkat çekici düzenlemelere yer verecek. Her ailenin bir avukatı olmasını sağlayacak 'aile avukatlığı' uygulaması da düzenlemeler arasında.

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AK Parti, Türkiye Yüzyılı konsepti ile yeni seçim beyannamesinin hazırlıklarını sürdürüyor.

Beyannameye göre; yargıda dikkat çekici düzenlemeler yapılacak. 

Sabah gazetesinin haberine göre, aile avukatlığı uygulaması başlayacak. Aile hekimi gibi herkesin bir aile avukatı olacak.

AVUKATLIK ÜCRETİNİ DEVLET ÖDEYECEK

Vatandaş, her türlü hukuksal sıkıntıda avukatlarından yardım alacak.  Avukatlık ücretini ise devlet ödeyecek.

Yargının iş yükünün büyük bölümü, dilekçe ile bile kapanabilecek bir olayın vatandaşların haklarını ve hak arama yollarını bilmediği için uzamasından kaynaklanıyor. Aile avukatlığı uygulamasıyla yargının iş yükü de büyük oranda rahatlayacak.

Beyannamede yer alması planlanan diğer düzenlemeler şöyle:

ADLİ KOLLUĞA YENİ DÜZEN

Adli kolluk Adalet Bakanlığı'na bağlanacak. Bu alanda görev yapacak polisler akademilerde özel eğitim alacak. Soruşturma, delil toplama, olayları yorumlama gibi konularda eğitilecek. Örneğin cinayet gibi belli bir konuda uzmanlaşacak.

SABAH BASKINLARINA SON

Tepki çeken konulardan biri olan sabahın erken saatlerinde ev baskınlarına "Ev bir devlettir, kimse işgal edemez" sloganı ile çekidüzen verilecek.

AVUKATLARA HAKİM VE SAVCILARLA EŞİT HAK

Avukatların da hakim ve savcılar ile aynı haklara sahip olmaları için adım atılacak. Böylece yıllardır tartışılan, ancak hayata geçirilemeyen bir konu da çözülmüş olacak.

KAMU HİZMETİ

Toplumda cezasızlık algısının ortadan kaldırılması için en küçük cezalara bile bir yaptırım uygulanacak. Ertelemeye giren suçları işleyenler kamu hizmetinde çalıştırılacak. Örneğin okul, cami temizliği, huzurevlerinde çalışma gibi.

BİLİRKİŞİ MERKEZDEN ATANACAK

Bilirkişilik mesleğe dönüşecek. Bilirkişi atamaları merkezden online yapılacak.

13 BİN YENİ HAKİM ALINACAK

Hakim sayısı 10 binden 23 bine çıkacak.

HUKUK FAKÜLTESİ KONTENJANLARI DÜŞÜRÜLECEK

Hukuk fakülteleri kontenjanları azaltılacak. Böylece daha başarılı gençler arasından seçim yapılmış olacak.

KADASTRO VE MİRAS DAVALARI

Kadastro ve miras davaları çok uzun sürüyor. 30-40 yılı bulan davalar da bulunuyor. Bu davalarda süreç kısaltılıp hızla karar alınmasına ilişkin düzenlemeler yapılacak.

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