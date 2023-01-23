ABD'de silahlı saldırı: 10 kişi hayatını kaybetti, kuşatılan şüpheli

ABD’nin California eyaletinde Los Angeles yakınlarındaki Monterey Park şehrinde bir dans kulübünde düzenlenen saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumlarının ağır olduğu açıklandı.

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72 yaşındaki şüpheli Huu Can Tran, Monterey Park'tan yaklaşık 50 kilometre uzaktaki Torrance kentinde beyaz bir minibüste ölü bulundu.

Polis, Huu Can Tran'ın, güvenlik güçlerinin önce kuşatıp sonra girdiği minibüste kendisini yarı otomatik bir tabancayla vurduğunu açıkladı.

Monterey Park'taki saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

Başka bir dans kulübüne de saldırı planlamış

Polis, Huu Can Tran'ın, saldırı sonrası kaçtıktan sonra Alhambra kentinde bir başka dans kulübünü de hedef almaya çalıştığını açıkladı.

Alhambra'da kalabalığın Huu Can Tran'ın elindeki silahı aldığı ancak Huu'nun kaçtığı ortaya çıktı.

Monterey Park'ta Cumartesi günü yerel saatle 22.20’de düzenlenen saldırı öncesi binlerce kişi Çin takvimine göre yeni yılı kutlamak için kentte düzenlenen festivale katılmıştı.

Los Angeles'ın 11 kilometre doğusundaki Monterey Park'ın nüfusu yaklaşık 60 bin.

Monterey Park, ABD'de Asya kökenli Amerikalıların en yoğun olduğu kentlerden biri.