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Eren Abluka operasyonundan acı haber! Korucu Tim Komutanı Nimet Encu şehit oldu

Eren Abluka operasyonundan acı haber! Korucu Tim Komutanı Nimet Encu şehit oldu

Şırnak’ın Bestler Dereler kırsalında başlatılan operasyonda terör örgütü PKK mensuplarınca girilen çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Nimet Encü, son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu ile yaptığı telefon görüşmesinde Encu'nun ailesine başsağlığı diledi.

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Bestler Dereler kırsalında başlatılan operasyonda bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca girilen çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Nimet Encü için kent merkezinde tören düzenlendi.

Törenin ardından Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde yaşayan güvenlik korucusu Encü, gözyaşları arasından son yolculuğuna uğurlandı.

Tören esnasında komutanlardan biri şehidin oğlunun gözyaşlarını elleriyle sildi. Törene, komutanlar, vali yardımcıları ve kaymakamların yanı sıra binlerce vatandaş katıldı.

Erdoğan, Şırnaklı şehidin ailesine telefonla taziyelerini iletti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan korucu Nimet Encu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Soylu ile yaptığı telefon görüşmesinde Encu'nun ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Şehit Nimet Encu'nun amcası Yahya Encu ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle başımız sağ olsun. Rabbim taksiratını affetsin. Çok büyük mücadeleler verdiniz. Böyle bir mücadele verirken evladımız Nimet Encu şehit oldu. Önce şahsım ve milletim adına baş sağlığı diliyorum. Selam ve sevgilerimi hepinize iletiyorum" dedi.

Encu'nun amcası Yahya Encu ise, "Cumhurbaşkanım, ellerinizden öperim. Bizi aradığınız için çok mutluyum. Devlerimizin başı sağ olsun. Devleti için ölenler şehittir. Allah, sizden ve İçişleri Bakanı'mızdan razı olsun" dedi.

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