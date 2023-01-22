BIST 5.490
DOLAR 18,81
EURO 20,41
ALTIN 1.165,45
HABER /  GÜNCEL

Kocaeli'de doğalgaz borusu patladı! Sesi birçok ilçeden duyuldu: 2'i ağır 5 yaralı var!

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 3 katlı binada meydana gelen patlamada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Binada ağır tahribata neden olan ve birçok ilçeden duyulan patlamanın nedeni araştırılırken doğalgaz patlaması olduğu tespit edildi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre olay, saat 20.30 sıralarında Kavaklı Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binanın 3'üncü katında meydana geldi.

Patlamanın ardından evde yangın çıktı. Patlamanın sesi Gölcük dahil olmak üzere, birçok ilçeden duyuldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etti.

Aynı zamanda çevre binada oturan vatandaşlar da tedbir amaçlı tahliye edildi. Patlamanın meydana geldiği binadan 2'si ağır 5 kişi çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olayın meydana geldiği binada da ağır hasar oluştu. Patlamanın şiddetiyle 3'üncü kattaki daireden beton parçaları aşağıya düştü, daire büyük tahribata uğradı. Korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar ise panikle dışarıya çıkarak ekiplerin çalışmalarını izledi.

Öte yandan, patlama sebebiyle bölgede elektrikler de kesildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor'dan İstanbulspor'a farklı tarife! Fırtına evinde gol oldu yağdı
Trabzonspor'dan İstanbulspor'a farklı tarife! Fırtına evinde gol oldu yağdı
Erdoğan'dan Bursa'da altılı masaya 'kukla aday' göndermesi! Dikkat çeken 'Seçim 14 Mayıs'ta mesajı!
Erdoğan'dan Bursa'da altılı masaya 'kukla aday' göndermesi! Dikkat çeken 'Seçim 14 Mayıs'ta mesajı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni metroyu test etti! Tansu Çiller'in 'TOGG' sorusu dikkat çekti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni metroyu test etti! Tansu Çiller'in 'TOGG' sorusu dikkat çekti!
Uşak'ta vahşet: Çanta içinde ölü bebek bulundu! Anne ve baba tespit edildi, ifadeleri kan dondurdu
Uşak'ta vahşet: Çanta içinde ölü bebek bulundu! Anne ve baba tespit edildi, ifadeleri kan dondurdu
"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde 64 ilin kuraları tamamlandı
"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde 64 ilin kuraları tamamlandı
İstanbul Boğazı'nda arıza yapan 59 metrelik gemi kurtarıldı
İstanbul Boğazı'nda arıza yapan 59 metrelik gemi kurtarıldı
Beşiktaş deplasmanda 3 puanı 2 golle aldı! Galibiyet serisi 4 maça çıktı
Beşiktaş deplasmanda 3 puanı 2 golle aldı! Galibiyet serisi 4 maça çıktı
Sarıgül'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına sert tepki! "Türkiye olarak ret ediyoruz"
Sarıgül'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına sert tepki! "Türkiye olarak ret ediyoruz"
Kurtulmuş'tan İsveç'e sert tepki net mesaj: Böyle giderse NATO meselesi asla onaylanmayacak!
Kurtulmuş'tan İsveç'e sert tepki net mesaj: Böyle giderse NATO meselesi asla onaylanmayacak!
3 gündür haber alınamıyordu! Cansız bedeni boş arazide bulundu
3 gündür haber alınamıyordu! Cansız bedeni boş arazide bulundu
ABD'de gece kulübünde silahlı saldırı: 9 ölü
ABD'de gece kulübünde silahlı saldırı: 9 ölü
Milyonlarca kişiye af geliyor! Yarın Kabine toplantısı sonrası Erdoğan açıklayacak....
Milyonlarca kişiye af geliyor! Yarın Kabine toplantısı sonrası Erdoğan açıklayacak....