Milyonlarca kişiye af geliyor! Yarın Kabine toplantısı sonrası Erdoğan açıklayacak....

Devlete borcu olan milyonlarca kişi yarın Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamayı bekliyor... Hangi borçlar yeniden taksitlendirilecek?.. Af gelecek olan borçlar var mı?...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ocak ayının son kabine toplantısını yarın gerçekleştirecek. Yarın saat 14.00'de başlayacak Kabine toplantısında milyonlarca kişiye af ve borç taksitlendirmesinin ayrıntıları belli olacak. Kabine toplantısı alınan kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi için gözler yarın Beştepe'de olacak. Borç yapılandırma paketinin hangi borçları kapsayacağı merakla bekleniyor. 31 Aralık 2022 tarihine kadar devlete olan tüm borçlar yeniden yapılandırılması bekleniyor.

Hangi borçlar yapılandırılacak?

Pakette, vergi ve sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar yer alacak. Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı da verilecek. Belediyelere olan borçlar ile öğrenim kredileri de yapılandırma kapsamında. Yapılandırmanın, Maliye'ye olan vergi borçları, motorlu taşıt vergileri ve Trafik cezalarını da kapsaması bekleniyor.

İsveç'e nasıl karşılık verilecek

Toplantının bir başka gündem maddesi de İsveç'teki Kur'an yakma skandalına nasıl bir cevap verileceği konusu olacak. Toplantıdan çıkar kararları, Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete Sesleniş konuşmasıyla duyuracak.