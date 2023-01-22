Erdoğan'a cevap verdi! Meral Akşener'den İsveç'teki eyleme tepki: Ahlaksız ve şerefsiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Şanlıurfa il kongresinde yaptığı konuşmada, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepkisini dile getirdi. "İsveç hükümetinin buna izin vermesini en yüksek şekilde kınıyorum" diyen Akşener, "bunu yapanları ahlaksız ve şerefsiz ilan ediyorum." ifadesini kullandı. Akşener, Erdoğan'ın "14 Mayıs" vurgusuyla seçim tarihi açıklamasına da cevap verdi...

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Şanlıurfa il kongresinde konuştu.

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştı. Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün 6'lı masaya 'yeter' diyecektir" ifadeleriyle üstü kapalı seçim tarihi açıklamasına cevap verdi.

"İnsan 100 sayfa tarih okur be!"

Akşener, "Diyor ki (Erdoğan) 73 yıl sonra bu zihniyetten kurtulacağız. İnsan 100 sayfa tarih okur be!" dedi ve şöyle devam etti:

Yıl 1946…Demokrat Parti seçime girer, o seçim de açık oy gizli tasniftir. Buna rağmen Demokrat Parti Meclis’te grup kurar. Sonra 1947’de kongrede bir karar alır. Bir Hürriyet Misakı yayınlarlar. Derler ki Cumhurbaşkanı var olan partinin genel başkanı olamaz. Demokratik seçimlerde açık oy gizli tasnif olamaz. Ya bunu düzelteceksiniz ya da biz sine-i millete döneceğiz.

Celal Bayar ve İnönü bir araya gelirler. İkisi yakın arkadaştır. İnönü der ki Celal bey anayasa değişikliği şu anda çok zor. Der ki ben partinin tüzüğünü değiştireyim, Meclis’in iç tüzüğünü değiştirelim, sonra anayasayı değiştiririz. İnönü partiden ayrılır, sadece Cumhurbaşkanı olur; ilerleyen süreçte Demokrat Parti tek başına iktidar olur.

"14 Mayıs'ta 1946'yı hatırlıyoruz"

Biz bugün 1950’yi hatırlamıyoruz. Bugün 14 Mayıs’ta 1946’yı hatırlıyoruz.5 maaş, 10 maaş kifayetsiz danışmanlarla çalışır, siyasi tarihini bilmeyen, bizi bilmeyen muhteremler övüne övüne bugün 73 yıl sonra kendiniz yaşatıyorsunuz. Biz onu değiştireceğiz. O yüzden diyoruz ki, mayıslar bizimdir; yaşasın hürriyet kahrolsun istibdat.

"Şerefsiz!"

Dün İsveç’te büyükelçiliğin önünde bir grup vandal, şerefsiz, ahlaksız, kutsal kitabımız Kuran’ı Kerim’i yakmaya çalıştı. Bunun önlenmesi için Cumhurbaşkanlığı kabinesi çalışmak zorundadır.

Kuran’ı Kerim’i orada yakmaya çalışmak ve İsveç hükümetinin buna izin vermesini en yüksek şekilde kınıyorum ve bunu yapanları ahlaksız ve şerefsiz ilan ediyorum.

İsveç'e ceza isteği

İsveç hükümetinin bu konuda gereğini yapması gerektiğini ve yapmaması durumunda gerekli cezayı alması gerektiğini düşünüyorum.

"13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacaktır"

Birinci derece sınırdaşlarımızın ortaya koyduğu ekonomik değer 7 trilyon dolar. Buna Mısır’ı, Türk dünyasını, Avrupa’yı ilave edin 21 trilyon dolar. Urfa, Kilis, Mardin, Gaziantep’in Irak ve Sure ile ticaretin sağladığı faydaları bir düşünün. Bunu bırakın şu anda sayısını bilmediğimiz göçmen kitlesiyle karşı karşıyayız. Urfa’da 800 bin göçmenin olduğunu söylediler. Kilis’te bu rakam 200 bin civarında.

Sebebi ne biliyor musunuz? Dış politika “Ben onu seviyorum, o beni sevmiyor” diye olur mu? Dış politika bir hafıza işidir. İşte kadim devletin ortadan kalkması, müsteşarlıkların ortadan kalkması, yandaşların elçi olması biz bu hale getirdi.

13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı’nın adayı olacaktır. Eğer bugün 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı’nın adayı olacak diyebiliyorsak sebebi sizsiniz. Umudun adıdır İYİ Parti. Bu sistemden kurtulmamızın bir başka elzem durumu şu: Dış politika… Urfa’ya biz erken geldik. Kanaat önderleriyle görüştük. İlk olarak darmaduman edilmiş ekonomiyi gördük, bunun ilk ayağının yanlış dış politikayı gördük.