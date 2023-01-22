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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Nefrete nefretle karşılık verilmez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Nefrete nefretle karşılık verilmez

İSVEÇ'te Kuran-ı Kerim yakılmasına yönelik tepkiler devam ederken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de bir açıklama geldi. Çelik, ""Nefrete nefretle karşılık verilmez. Nefrete karşı, insan onuruna daha çok sahip çıkarak cevap vermeye devam edeceğiz" dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç’te Kuran-ı Kerim yakılmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak tepki gösterdi.

Ömer Çelik, "Nefrete nefretle karşılık verilmez. Nefrete karşı, insan onuruna daha çok sahip çıkarak cevap vermeye devam edeceğiz." dedi.

Çelik sözlerinin devamında şöyle dedi:  İnsanlık suçlarına en iyi cevap, insan onuru temelinde daha büyük dayanışma oluşturmaktır. Nefret siyaseti ve faşizm tüm insanlığı tehdit ediyor.

"Başka dinlerin kutsallarına da düşmanlar"

Kuran-ı Kerim’e saldıranlar başka dinlerin kutsallarına da düşmanlar. Faşizme ve nefret siyasetine karşı insanlık temelinde büyük bir dayanışma oluşturmalıyız. Ortak mücadele zeminlerini güçlendirmeliyiz" ifadelerine yer verdi.

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