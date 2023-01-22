MHP'de 31 il başkanı milletvekili adaylığı için görevinden ayrıldı

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) 31 il başkanı, milletvekilliği için görevinden ayrıldı.MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın,"Biz 'istifa et' veya 'etme' demedik. Kendi kararlarını kendileri verdiler. " dedi.

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Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) 31 il başkanı, milletvekilliği için görevinden ayrıldı.

MHP Genel Merkezi'nin, genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak isteyen teşkilat mensuplarının görevlerinden ayrılması gerektiği kararı anımsatıldı.

Bu kapsamda aralarında İstanbul İl Başkanı Birol Gür, Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak ve Yalova İl Başkanı Namık Öz'ün de yer aldığı 31 isim görevlerinden ayrıldı.

Milletvekili aday adaylığı için il başkanlarının görevi bıraktığı diğer iller şunlar:

Bolu, Burdur, Denizli, Elazığ, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Kastamonu, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mardin, Nevşehir, Ordu, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Zonguldak, Bayburt, Karaman, Kilis, Manisa ve Muğla.

"Aday adayı olmak haklarıdır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Dava arkadaşlarımızdır, isteyen istifa edebilir. Biz 'istifa et' veya 'etme' demedik. Kendi kararlarını kendileri verdiler. Aday adayı olmak haklarıdır ancak bu kararı kendileri verir." değerlendirmesinde bulundu.