İstanbul'da kar başlıyor! İlk sinyaller haritaya yansıdı uzmanı tarih verdi kuvvetli tipi olacak
İSTANBUL ve Ankara'ya kar geliyor. Uzun süredir etkili olan kuraklık son buluyor. Müjde uzman isim Kerem Ökten'den geldi. Ökten yağışlı sistemin kapıda olduğunu ve İstanbul ve Anka'da kar yağışının beklendiğini açıkladı. Öte yandan Doğu Anadolu'da da kuvvetli tipi görülecek.
Ve beklenen yağışlar sonunda geliyor. Önce yağmur sonra kar etkili olacak. Uzman isim Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ilk kar sinyallerinin haritaya yansıdığını belirtti ve şunları kaydetti:
-Kuraklık son buluyor. Peşi sıra yağışlı havalar gelecek. Tüm bölgeler etkilenecek. İlk atak 26 Ocak. Dağlar ve yüksek rakımlı şehirler karlı olacak.
-İstanbul'da kar sinyalleri haritalara yansımaya başladı. Potansiyel olarak büyüklüğünü koruyor.
-Soğuk hava dalgası 2 bölüm hâlinde gelecek gibi görünüyor. Detaylar için henüz vakit var.