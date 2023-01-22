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İstanbul'da kar başlıyor! İlk sinyaller haritaya yansıdı uzmanı tarih verdi kuvvetli tipi olacak

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İstanbul'da kar başlıyor! İlk sinyaller haritaya yansıdı uzmanı tarih verdi kuvvetli tipi olacak

İSTANBUL ve Ankara'ya kar geliyor. Uzun süredir etkili olan kuraklık son buluyor. Müjde uzman isim Kerem Ökten'den geldi. Ökten yağışlı sistemin kapıda olduğunu ve İstanbul ve Anka'da kar yağışının beklendiğini açıkladı. Öte yandan Doğu Anadolu'da da kuvvetli tipi görülecek.

İstanbul'da kar başlıyor! İlk sinyaller haritaya yansıdı uzmanı tarih verdi kuvvetli tipi olacak

Ve beklenen yağışlar sonunda geliyor. Önce yağmur sonra kar etkili olacak. Uzman isim Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ilk kar sinyallerinin haritaya yansıdığını belirtti ve şunları kaydetti:

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İstanbul'da kar başlıyor! İlk sinyaller haritaya yansıdı uzmanı tarih verdi kuvvetli tipi olacak

-Kuraklık son buluyor.  Peşi sıra yağışlı havalar gelecek. Tüm bölgeler etkilenecek. İlk atak 26 Ocak. Dağlar ve yüksek rakımlı şehirler karlı olacak. 

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İstanbul'da kar başlıyor! İlk sinyaller haritaya yansıdı uzmanı tarih verdi kuvvetli tipi olacak

-İstanbul'da kar sinyalleri haritalara yansımaya başladı. Potansiyel olarak büyüklüğünü koruyor. 

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İstanbul'da kar başlıyor! İlk sinyaller haritaya yansıdı uzmanı tarih verdi kuvvetli tipi olacak

-Soğuk hava dalgası 2 bölüm hâlinde gelecek gibi görünüyor. Detaylar için henüz vakit var.

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