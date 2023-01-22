BIST 5.490
DOLAR 18,81
EURO 20,41
ALTIN 1.165,45
HABER /  POLİTİKA

Ali Babacan'ın 4 adayı var! Abdullah Gül bombası...

Ali Babacan'ın 4 adayı var! Abdullah Gül bombası...

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Altılı Masa'ya 4 aday ismiyle oturacak. Bu adayları şimdiden bazı STK yöneticiyeriyle konuştu ve "Hangisi olsun" diye sordu. Babacan'ın aklındaki 4 isim bakın kimler?..

Abone ol

Altılı masa 26 Ocak'ta İYİ Part lideri Meral Akşener'in ev sahipliğinde toplanıyor. Toplantıda liderler akıllarındaki cumhurbaşkanı adayını masaya koyacak. Altılı Masa toplantısına hazırlıklı gitmek isteyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, aday belirlemek için finans çevreleri ve STK’lara sorarak nabız yokladığını öğrenildi.

Kılıçdaroğlu, Gül, Yavaş ve Kesici

Edinilen bilgiye göre 4 ismi finans çevreleri, sanayiciler, Ticaret Odaları ve STK’lara soran Babacan 26 Ocak’taki toplantı önce bir isim belirlemek istiyor. Babacan’ın aday olarak sordurduğu isimlerin Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül, Mansur Yavaş ve İlhan Kesici olduğu da gelen bilgiler arasında.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'nın göbeğinde üniversiteli gence MİT'ten geliyoruz' deyip dehşeti yaşattılar
Ankara'nın göbeğinde üniversiteli gence MİT'ten geliyoruz' deyip dehşeti yaşattılar
Feci halde bulundu! Oğlunun feryadı yürekleri dağladı
Feci halde bulundu! Oğlunun feryadı yürekleri dağladı
Annem karne hediyesi olarak bana et aldı! İşte 22 Ocak 2023 Pazar günü gazete manşetleri..
Annem karne hediyesi olarak bana et aldı! İşte 22 Ocak 2023 Pazar günü gazete manşetleri..
Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Ateş açıklaması: Katilleri 4 ay sonra...
Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Ateş açıklaması: Katilleri 4 ay sonra...
Asya'nın en zengin ikinci kişisine şok! Servetinin yüzde 93'ünü kaybetti
Asya'nın en zengin ikinci kişisine şok! Servetinin yüzde 93'ünü kaybetti
İBB Başkanı İmamoğlu’nun Anadolu turunun perde arkası
İBB Başkanı İmamoğlu’nun Anadolu turunun perde arkası
Son seçim anketi bomba! Kararsızlar kararını verdi aradaki fark büyük açıldı
Son seçim anketi bomba! Kararsızlar kararını verdi aradaki fark büyük açıldı
İki grubun randevusu korkunç bitti! Gözaltına alınanlar var
İki grubun randevusu korkunç bitti! Gözaltına alınanlar var
Eskiden ücretsizdi şimdi marketler stokluyor! Kilosu 50 liradan satılıyor
Eskiden ücretsizdi şimdi marketler stokluyor! Kilosu 50 liradan satılıyor
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kur'an-ı Kerim okuma çağrısı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kur'an-ı Kerim okuma çağrısı
Ay'a ayak basan astronot 93 yaşında dördüncü kez evlendi
Ay'a ayak basan astronot 93 yaşında dördüncü kez evlendi
Meral Akşener'den Diyarbakır'da HDP'ye yeşil ışık!
Meral Akşener'den Diyarbakır'da HDP'ye yeşil ışık!