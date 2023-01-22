Ali Babacan'ın 4 adayı var! Abdullah Gül bombası...

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Altılı Masa'ya 4 aday ismiyle oturacak. Bu adayları şimdiden bazı STK yöneticiyeriyle konuştu ve "Hangisi olsun" diye sordu. Babacan'ın aklındaki 4 isim bakın kimler?..

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Altılı masa 26 Ocak'ta İYİ Part lideri Meral Akşener'in ev sahipliğinde toplanıyor. Toplantıda liderler akıllarındaki cumhurbaşkanı adayını masaya koyacak. Altılı Masa toplantısına hazırlıklı gitmek isteyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, aday belirlemek için finans çevreleri ve STK’lara sorarak nabız yokladığını öğrenildi.

Kılıçdaroğlu, Gül, Yavaş ve Kesici

Edinilen bilgiye göre 4 ismi finans çevreleri, sanayiciler, Ticaret Odaları ve STK’lara soran Babacan 26 Ocak’taki toplantı önce bir isim belirlemek istiyor. Babacan’ın aday olarak sordurduğu isimlerin Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül, Mansur Yavaş ve İlhan Kesici olduğu da gelen bilgiler arasında.