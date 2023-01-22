Son seçim anketi bomba! Kararsızlar kararını verdi aradaki fark büyük açıldı

Vatandaş özellikle ekonomide son atılan adımlardan sonra hızla AK Parti'ye yönelik güvenini tazeledi ve "Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusuna Erdoğan ve AK Parti diyenlerin sayısı 3 puan daha arttı.

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AK Parti'nin yaptırdığı son saha araştırmaları kararsız vatandaşların AK Parti'ye yönelmeye başladığını gösterdi.

EYT, asgari ücret ve emekli maaşları oy dağılımını etkiledi

Sabah'ın haberine göre EYT başta olmak üzere memur ve emekli maaşları ile asgari ücrete yapılan zamlar, bu yönde atılan diğer adımlar vatandaşın yönelmesinde etkili oldu.

Diğer önemli etkenlerden biri de 6'lı masa oldu. 6'lı masanın lider ve mensuplarının farklı platformlarda birbirinden habersiz yaptığı ve yine bir diğerinin yalanlamak zorunda kaldığı açıklamalar sonrasında ittifakın dağınık hali olarak ortaya çıktı. Bu da seçmende güvensizlik oluşturdu.

3 puanlık artış

Seçime doğru giderken AK Parti'nin oyları hızlı bir artış trendine girdi. EYT düzenlemesinin yanı sıra memur ve emekli maaşları, asgari ücretteki artış AK Parti'nin oylarına 3 puanlık artış olarak yansıdı. Buna göre AK Parti, yüzde 41 bandını aştı.

"Erdoğan'a asla oy vermem" diyenlerin oranı yüzde 47'lere geriledi. Seçime 4 ay kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın potansiyel oy oranı yüzde 53'e yükseldi. HDP ile birlikte hareket ediliyor görüntüsü ise özellikle İYİ Parti seçmeninde büyük tepki yarattı.