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HDP'nin teklifine Deva ve Gelecek Partisi 'evet' dedi

HDP'nin teklifine Deva ve Gelecek Partisi 'evet' dedi

Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) Sosyolog Prof. Dr. Adem Palabıyık, HDP-Gelecek ve Deva Partisi'yle ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

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Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) Sosyolog Prof. Dr. Adem Palabıyık, gündeme dair yaptığı açıklamasında HDP'nin, özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki vekil kontenjanlarını DEVA ve Gelecek partileri ile bölüştüğünü söyledi.

Vekil kontenjanlarını Deva ve Gelecek Partisi'ne hediye edecek

HDP'nin özellikle seçimler için başka partilere de kapı araladığını ve bu sebeple istediği bakanlıklar konusunda direteceğine yönelik İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Adem Palabıyık, "HDP, altılı masaya uyguladığı şantajda ikinci boyuta evrildi ve yeni bir aşamaya geçti. HDP'nin şimdiki adımı, altılı masaya dayattığı bütün ilkeleri kabul etmesi yönündeki baskısı olacaktır. Çünkü bakanlık ve Diyarbakır annelerini pasifleştirmek isteyen HDP, altılı masadan ilk bunları isteyecektir. Fakat bunu yaparken DEVA ve Gelecek partilerinin de olurlarını alabilmek için bölge vekil kontenjanlarını DEVA ve Gelecek partilerine hediye edecek. CHP ile anlaşması ise büyük illerde devam ediyor. Çünkü CHP'nin, çeşitli illerdeki tercihleri ile zaten HDP'nin tercihleri örtüşüyor, bu sebepten bölgede HDP'nin oy aldığı iller için bir pazarlık yapılmadı. CHP ile yapılan pazarlık büyükşehirlere dayanıyor ve bakanlık üzerinden devam ediyor" dedi.

Deva ve Gelecek Parti adaylarını HDP belirleyecek

HDP'nin, DEVA ve Gelecek partileri temsilcileri ile sık sık görüştüğünü belirten Prof. Dr. Palabıyık, "PKK'nın siyasal taleplerinin HDP üzerinden yürüdüğünü biliyoruz. Ama bu taleplerin kapatma davası ile aşikâr olduğu iyice anlaşıldı. Buna rağmen DEVA ve Gelecek partilerinin, HDP'nin isteklerine ‘evet' diyerek bölge vekillerine ortak olmak istemesi, inanılır gibi değil. Mecliste grup kurmak isteyen DEVA ve Gelecek partilerinin, HDP'nin taleplerine sıcak bakması için HDP'nin yapamayacağı neredeyse yok. Özellikle Van, Diyarbakır, Muş, Hakkari, Şırnak, Mardin, Bitlis, Bingöl, Tunceli gibi illerde HDP'nin DEVA ve Gelecek partileri ile anlaştığı biliniyor. Büyükşehirlerde de benzer hesaplar yapılıyor. Ama asıl amaç bölgede AK Parti'ye engel olabilmek. Çünkü HDP, Cumhurbaşkanı seçimlerinde süreci ikinci tura bırakmanın hesabını yapıyor ve böylece vazgeçilmez hale gelmek istiyor. Seçimlerde vereceği vekil desteği ile gücünü hissettirmeye çalışıyor. Ayrıca, seçim sonrasında talepleri kabul edilmezse verdiği hediye vekilleri de geri almayı planlıyor. Çünkü HDP, DEVA ve Gelecek için belirlenen isimlerin birçoğu için kendi kararını vermeyi planlıyor. Yani DEVA ve Gelecek için bazı isimleri kendi belirlemek istiyor. HDP tarafından belirlenen isimler ise AK Parti'den oy çalabilmek için sürece itiraz etmeyecekler ve bu da planın bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

Ahmet Türk'ün açıklaması Deva'ya sempati kazandırdı

Ahmet Türk'ün geçtiğimiz günlerde DEVA partisinin açıkladığı eylem planındaki bazı maddeleri sıcak karşıladığına dikkat çeken Palbıyık, “AK Parti'nin çoktan çözdüğü ama çözülmemiş gibi gösterilen bazı hususların DEVA tarafından çözülecekmiş gibi sunulması, bir anda reklamlaştırılarak gündeme alındı. Türk'ün bu çıkışı bölgede DEVA'yı sempatik gösterme çabasıdır. AK Parti'nin bu planı bölge halkına anlatması gerekiyor. Bunun için acilen çalışmaların başlatılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

HDP
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