İslam ülkelerinden İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

Kuveyt yönetimi, İsveç'te aşırı sağcı bir politikacı tarafından Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı. Uluslararası toplumdan faillerden hesap sorma konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi istendi.

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Kuveyt Dışişleri Bakanı Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah, Kuveyt haber ajansı KUNA'da yer alan açıklamasında, aşırı sağcı bir politikacının İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmasını şiddetle kınadığını belirterek, bu tür eylemlerin Müslümanları provoke edeceği uyarısında bulundu.

"Hesap sorun" çağrısı

Sabah, uluslararası toplumdan, bu tür kabul edilemez eylemleri durdurma, her türlü nefret ve aşırıcılığın önüne geçme ve bunların faillerinden hesap sorma konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini istedi.

Sabah ayrıca, "siyaset ile dini birbirinden ayırma, halklar arasında diyalog, hoşgörü ve barış içinde bir arada yaşama değerlerini yayma ve tüm ilahi dinlere yönelik her türlü hakareti önleme" çağrısında bulundu.

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

Suudi Arabistan'dan İsveç'e sert tepki!

Suudi Arabistan, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın bugün Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmasına tepki gösterdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsveç makamlarının, aşırı sağcı bir kişinin Kur'an-ı Kerim'i yakmasına izin vermesinin şiddetle kınandığı kaydedildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın, diyalog, hoşgörü ve birlikte yaşama değerlerinin yayılması ve nefret ile aşırıcılığın önüne geçme konusundaki değişmez tutumu vurgulandı.

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.