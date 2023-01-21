İslam düşmanı Rasmus Paludan, Kur'an-ı Kerim'i yaktı

Danimarka ve İsveç çifte vatandaşı, polis eşliğinde İslam'ın kutsal kitabını hedef aldı. Dışişleri Bakanlığı, "Aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Tüm ülkeleri somut tedbirler almaya çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

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İsveç'in başkenti Stockholm'de provokasyon görüntülerine bir yenisi eklendi. İskandinav ülkesindeki yetkililer, İslam ve Müslüman karşıtı Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'i yakma girişimine izin verdi.

İsveç polisi önlem aldı

Provokatif eylem öncesi uyarılarda bulunan Ankara, İsveç'ten oluşacak tablonun önüne geçmesini istedi.

Ancak çirkin eylem için aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Paludan'ın geldiği alanda İsveç polisince güvenlik şeridi çekilerek önlem alındığı görüldü.

Kur'an-ı Kerim'e çirkin saldırı

Danimarka ve İsveç çifte vatandaşı olan ırkçı Paludan, yere attığı Kur'an-ı Kerim'i daha sonra yaktı.

Görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı. Olay, İsveç'in NATO'ya katılmak istediği bir dönemde gerçekleştirildi.

Bu saldırısı ilk değil

Yaşananların, Stockholm yönetiminin askeri ittifaka üyelik sürecini zora soktuğu belirtiliyor. Paludan, daha önce Danimarka ve İsveç'te de benzer provokasyonlara imza atmıştı.

Öte yandan İsveç basını, Paludan'a Kur'an-ı Kerim yakması için İsveçli gazeteci Chang Frick tarafından teklif götürüldüğünü aktardı. Frick'in, tüm masrafları karşılama garantisi verdiği de kaydedildi.

Ankara: Aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz

Türkiye, İsveç'te yaşananlara sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Paludan'ın skandal hareketi lanetlendi:

Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen, İsveç’te bugün (21 Ocak) kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Müslümanları hedef gösteren ve kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanı provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Çünkü bu bir nefret suçudur.

"Tüm ülkeleri somut tedbirler almaya çağırıyoruz"

Bu aşağılık eylemin, aynı zamanda İslam düşmanlığının, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa’da ulaştığı kaygı verici seviyenin de bir başka göstergesi olduğunun altı çizildi.

İsveç makamları, bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve tüm ülkeler ve uluslararası kuruluşlar İslam düşmanlığına karşı dayanışma halinde somut tedbirler almaya davet edildi.