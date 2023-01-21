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Haluk Levent siyasete mi giriyor? Adaylık iddialarına flaş cevap!

Haluk Levent siyasete mi giriyor? Adaylık iddialarına flaş cevap!

AHBAP Derneği'nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent hakkında bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Levent, milletvekili adayı olacak. Hatta görüşmelere de başladı. Haluk Levent, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

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Kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneği ile yıllardır Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Haluk Levent, hakkında çıkan iddiaya yanıt verdi.

Geçen günlerde YouTube yayıncısı Adem Metan, "Net kulis bilgisi" diyerek, en güçlü iki partinin bir sanatçıyla seçim süreci ile ilgili görüşmek istediklerini söyledi. Gazeteci Candaş Tolga Işık da, "Evet ama milletvekili olsun diye, Cumhurbaşkanı olsun diye değil. Bu şekilde birçok isim var bu arada, normal..." yorumunu yaptı.

"Adaylık yok canlarım"

Siyasi parti yetkilileriyle görüştüğünü bir teklif aldığını ancak bunun milletvekilliği teklifi olmadığını belirten Haluk Levent, şu ifadeleri kullandı:

"Hakkımda 'aday olacak' gibi haberler çıkmaya başladı. UYUŞMAYALIM projesinden dolayı birçok siyasi parti yetkilileri ile görüşmüştük. 'Birlikte çalışalım' gibi teklifler de geldi. Bunun milletvekilliği teklifi gibi anlaşılması doğal. Sağ olsunlar. Yani adaylık filan yok canlarım."

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