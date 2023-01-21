BIST 5.490
DOLAR 18,81
EURO 20,41
ALTIN 1.165,45
HABER /  GÜNCEL

3 yıldır hiç bir haber, iz yok... Otizmli İbrahim hala kayıp ailesi perişan

3 yıldır hiç bir haber, iz yok... Otizmli İbrahim hala kayıp ailesi perişan

Sinop'ta 2020 tarihinde kaybolan 5 yaşındaki otizmli İbrahim Ay'dan 3 yıldır haber alınamıyor. Arama çalışmalarında sonuç çıkmazken İbrahim Ay’ın amcası Kasım Ay, "Nisan ayında yaklaşık 3 sene olacak. İbrahim’den hala haber yok. Çok arandı, çok tarandı fakat hala bir iz çıkmadı. İbrahim’in bulunmasını istiyoruz" dedi.

Abone ol

Olay, Sinop merkeze bağlı Eymir köyünde, 20 Nisan 2020 tarihinde meydana geldi. Evlerinin penceresinden kaçtığı tahmin edilen ikiz kardeşlerden otizmli İbrahim Ay kayboldu. Yakınları, tüm aramalara karşın küçük İbrahim’e ulaşamayınca polise haber verdi. İhbar üzerine İbrahim Ay’ın bulunması için çalışma başlatıldı. İbrahim Ay, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından köyün çevresi ve ormanlık alanlarda uzun süre arandı ancak bir sonuç alınamadı.

İbrahim Ay’ın amcası Kasım Ay, "Nisan ayında yaklaşık 3 sene olacak. İbrahim’den hala haber yok. Çok arandı, çok tarandı fakat hala bir iz çıkmadı. İbrahim’in bulunmasını istiyoruz. Arama çalışmalarının sıklaştırılmasını istiyoruz. Geçen hafta bir ekip geldi çalışma yaptık. Fakat günler geçtikçe arama çalışmaları azalıyor. Biz bu çalışmaların sıklaştırılmasını istiyoruz” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
İsveç'teki skandala bir tepki de Çavuşoğlu'ndan geldi!
İsveç'teki skandala bir tepki de Çavuşoğlu'ndan geldi!
Kavgayı ayırmaya çalışan esnafa tüplü saldırı
Kavgayı ayırmaya çalışan esnafa tüplü saldırı
Kendisini polis, savcı gibi unvanlarla tanıtarak bir kişiyi 900 bin lira dolandırdı
Kendisini polis, savcı gibi unvanlarla tanıtarak bir kişiyi 900 bin lira dolandırdı
Hakan Bayrakçı bomba kulis paylaştı önce İmamoğlu sonra Kılıçdaroğlu
Hakan Bayrakçı bomba kulis paylaştı önce İmamoğlu sonra Kılıçdaroğlu
İstanbul'da 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak, önlemlerinizi alın!
İstanbul'da 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak, önlemlerinizi alın!
Numan Kurtulmuş'tan çarpıcı açıklamalar: Altılı masa ucube bir teklifte bulundu!
Numan Kurtulmuş'tan çarpıcı açıklamalar: Altılı masa ucube bir teklifte bulundu!
Pervin Buldan 'adayımızın birinci turda kazanma şansı çok yüksek' dedi altılı masaya çağrı yaptı
Pervin Buldan 'adayımızın birinci turda kazanma şansı çok yüksek' dedi altılı masaya çağrı yaptı
Kayseri'deki feci kazada hayatını kaybeden genç amatör futbolcu çıktı
Kayseri'deki feci kazada hayatını kaybeden genç amatör futbolcu çıktı
Fenerbahçe'den Galatasaray'a 'algı' yanıtı
Fenerbahçe'den Galatasaray'a 'algı' yanıtı
Romanlara konut müjdesi! Bakan Kurum detayları paylaştı: Örnek evler ortaya çıktı!
Romanlara konut müjdesi! Bakan Kurum detayları paylaştı: Örnek evler ortaya çıktı!
Yeni teşvik kararları Resmi Gazete'de
Yeni teşvik kararları Resmi Gazete'de
TOGG'da ön sipariş için flaş hamle! Resmen başladı
TOGG'da ön sipariş için flaş hamle! Resmen başladı