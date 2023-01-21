Numan Kurtulmuş'tan çarpıcı açıklamalar: Altılı masa ucube bir teklifte bulundu!

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, “Anadolu Soruyor” programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık tartışmaları ile ilgili “Cumhurbaşkanlığı sistemi içerisinde Cumhurbaşkanımız bir kere seçilmiştir ve ikinci kere seçilme hakkı kendi hakkıdır” diyen Kurtulmuş altılı masanın sistem önerisine "Öyle ucube söylüyorlar ki; yüzde 50+1 oy alan kişinin elinde hiçbir atama yetkisi yok" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

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Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından hazırlanan ve çok sayıda Anadolu kanalının ortak canlı yayınıyla izleyicilerle buluşan “Anadolu Soruyor” programının konuğu AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş oldu. Gazetecilerin sorularını cevaplandıran Kurtulmuş, “Cumhurbaşkanlığı sistemi içerisinde Cumhurbaşkanımız bir kere seçilmiştir ve ikinci kere seçilme hakkı kendi hakkıdır” dedi.

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından hazırlanan ve Türkiye’nin nabzını tutan “Anadolu Soruyor” programının konuğu AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş oldu.

Genel Başkanvekili Kurtulmuş; Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Çay TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Yavuz Bakır, Kon TV Genel Yayın Yönetmeni Yaşar Toy ve Altaş TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Deniz’in sorularını yanıtladı.

"Türkiye mayıs ayında seçime gidecek”



AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, “Haziran’da da olsa Mayıs’ta da olsa seçime ramak kaldı. Bazı zorunluluklar dolayısıyla yaz tatili, üniversite sınavı dolayısıyla seçim bir miktar öne alınabilir. Bu bir erken seçim değildir. Bu meclisin feshi kesinlikle değildir. Burada Cumhurbaşkanının meclisi feshi hakkı vardır veya meclisin kendisini fesih hakkı vardır ama bu o değil. Seçimin birazcık öne alınmasıdır. İnşallah Türkiye önümüzdeki Mayıs ayında seçime gidecek. Haziran ayındaki seçim bir miktar öne çekilerek güzel kampanya yapılarak barış ve esenlik içerisinde seçim yapılacak. Türkiye 2023 seçimleriyle birlikte yüz yılının kapılarını açacak. Muhalefete gerek yok, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı bu konuda yeterlidir” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanımızın ikinci kere seçilmesi kendi hakkıdır"



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aday olması önünde hiçbir engel olmadığının altını çizen Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, “Maalesef bazı çevreler tarafından kafa bulandırmak için bazı konular açılıyor. Cumhurbaşkanlığı sistemi içerisinde Cumhurbaşkanımız bir kere seçilmiştir ve ikinci kere seçilme hakkı sistem içerisinde kendi hakkıdır. Daha önce seçildi ama parlamenter sistem içerisinde seçildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi farklı bir sistem. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız ikinci dönem için yine aday olacaktır. AK Parti 3 dönem kuralını yenileme için getirmiş bir parti. Ama bunu gerçekten uygulaması AK Parti’ye ivme kazandıracaktır. 5 dönem milletvekilliği yapmış arkadaşlarımız var. Bunların aday olmaması artık siyasi hayatı bitmiş anlamına gelmiyor, onlardan ve denetimlerinden başka bir şekilde istifade edilebilir” şeklinde konuştu.

“Türkiye dünyanın ekonomi bakımından model ülkesi olacak”



Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, “Bu seçim ısrarla iki bakımdan önem kazanıyor. Birincisi 20 yıldır millet tarafından yapılanlar ibra edilecektir. İkincisi ise Türkiye temel meselelerini çözebilmiş ve kendi meselelerini çözebilen bir ülke. Bizim gibi ülkelerde eğer siyasetin bir hedefi, bir amacı, hedefi yoksa günlük hayatın telaşesi içerisinde kaybolur. Bizim en önemli özelliğimiz şudur; biz sadece siyasi parti değil, dava partisiyiz Biz dünyada adaletli bir sistem kurulması için yıllardır mücadele ediyoruz. Türkiye daha kuvvetli bir ülke haline geldi. Yerlileşme sağlandı. Türkiye İHA, SİHA’larını yapan bir ülkedir. Onun dışında bir eko sistem oluşturarak teknoloji sıçraması içerisindedir Türkiye. Tank motorumuz, füzelerimiz, OBÜS’lerimiz bütün bunları koyduğumuzda aynı zamanda Türkiye’nin yüksek teknolojiye sıçramasıdır. Biliyorlar ki Türkiye F-16 ve F35’ten daha iyisini yapacak. Türkiye vesayet sistemini yendiği için bunları yaptı. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Türkiye her şeyini kendisi yapıyor. Türkiye’den niye bu kadar rahatsızlar? BAYKAR’ın yaptığı Kızılelma uçağı 40 bin fitin üzerine çıkarak akıllı savaş uçağına öncülük etmektedir. Bunlar görülüyor. Diyorlar ki biz bırakırsak bunlar başlarını alıp gidecekler. Ben iddialı bir şeyini söylüyorum; Türkiye dünyanın ekonomi bakımından model ülkesi olacak” dedi.

“Türkiye kendi iç işine karışmasına izin vermez”

Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş, “Türkiye’nin güçlü büyük Türkiye olarak yoluna devam etmesinden endişe ediyorlar. Türkiye’nin daha ileriye gitmesinden rahatsızlık duyuyorlar. Bunun için önüne geçmeye çalışıyorlar. ‘Dünya 5’ten büyüktür’ dediği zaman Cumhurbaşkanımız bunun yeni adil, hakkaniyetli bir dünya mümkündür desteğini görünce buna karşı çıkıyorlar. Cumhur İttifakını söküp atarsak; Türkiye 1990’lı yıllardaki ikide bir bozulup yıkılan döneme döner diye düşünüyorlar. Milletimiz bunları görüyor. Türkiye başka hiçbir kimsenin Türkiye’ye dil uzatmasına, kendi iç işine karışmasına izin vermez. Yaparız derseniz bu millet izin vermez. Hadi hodri meydan diyelim. Milletimiz dışarıdan yapılan saldırılara cevabını verir” diye konuştu

“Türkiye üretimde dünyayla rekabet ediyor”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Ekonomi nihayetinde eldeki imkanlarla günün şartlarını en iyi şekilde değerlendirilerek bir adım atılıyor. Türkiye bir istikamet üretmiştir. Eskiden içerde üretmeye gerek yok diyorlardı. Satın alalım diyorlardı. Ama Türkiye artık kendi ayakları üstünde duran bir ülkedir. Bunun en önemişi içeride üretimi arttırmaktır. Dışarıdan aldığınız zaman başkasının yatırımını teşvik ediyorsunuz. Ama bunu içerde ürettiğinizde kendini teşvik ediyorsunuz. Ama şu an Türkiye 34.4 milyonluk istihdamla kendisi üretiyor. Dünyayla rekabet edebiliyorsunuz üreterek. Daha ileri noktaya da gideceğiz. Türkiye yönelimini tespit etmiştir. Bugün Ordu’da ilk karşılaştığım meselelerden birisi burada insanlar yen organize sanayi bölgeleri istiyor. Öyle alanlarda Türkiye rekabet ediyor ki. Mesela yazılım endüstrisinde gencecik mühendislerimiz dünyanın her tarafında ürettikleriyle rekabet edebilecek durumda. Biz kendimiz üretme yolunda tercih yaptık. İnşallah bu yönelimde devam edeceğiz” şeklinde ifade etti.

“400’ü aşan bir oyla bunun kabul edilmesini istiyoruz"

Numan Kurtulmuş, “Başörtüsü meselesi çözülmüş bir meseleydi. Türkiye’de başörtülü her meslekten insanın olduğu döneme geldik. Türkiye’nin yakın geçmişinde kara bir faşizm yaşadık. 1988 yılında o zaman İstanbul Üniversitesi’nin rektörünün ilk işi rektör yardımcısı belirlemek oldu, ikinci işi eşimi üniversiteden attı. O zaman binlerce öğrenci, tıp fakültesindeki insanlar kapının önüne konuldu. Ama geçmişe baktığımız zaman kap kara bir faşizm uygulaması. Şu lafı duyduk; ‘biz buradaki temizlikçiye onlara bir şey diyor muyuz? Sen öğretim üyesi olduğun zaman kötü örnek olursun, herkes senin gibi birisi olmak ister’ Türkiye bu dönemlerden geçti. Allah’a çok şükür Türkiye fiilen bunları geçmiştir. Bir gün Sayın Kılıçdaroğlu bir tweet attı ‘bu sorunu çözelim’ dedi. Gelsin bu meseleyi çözelim. Bu mesele bütün siyasi partilerin meselesi olsun. Bu bir hamle değil. İyi niyetle yapılan bir çalışmadır. Rahmetle Özal bu konuyu çözmeye çalıştı. Ama dünyanın hiçbir hukuk sisteminde görülmeyecek şekilde bu yasak olarak uygulandı. Dolayısıyla öyle bir noktaya getirelim ki hiçbir iktidarın inisiyatifine bırakmadan tamamıyla anayasal şekilde karar alalım. Kamuda, özel sektörde çalışmasını yapsın, toplumsal hayatın içerisinde olsun. Ama bunlar bunu da başka şekilde kullanırlar. Burada AK Parti’nin, falanca partinin işi olmaktan çıkartalım. 85 milyonun konusu olsun. Gelsinler diğer partilerde destek versinler. Biz tüm partilerin buna destek vermesini, 400’ü aşan bir oyla bunun kabul edilmesini istiyoruz. Bu başarı 27. Dönem meclisinin olsun. Mühim olan burada sonuç almaktır. Ben muhalefetin akıllı davranacağını, bu işi referanduma götürmeden çözüleceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Altılı masa ucube bir teklifte bulundu”

Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Altılı masanın teklif ettiği şey ne devedir, ne kuştur. Kendilerinin de bir ortak kanaati yok. Altı artılı masa için; sizin derdiniz bir aday belirleyememek değil. Ortak Türkiye’yi nasıl yöneteceklerine dair fikirleri yok. Sonuçta çıka çıka ortaya bir sistem teklifleri çıktı. Bir Cumhurbaşkanı seçilecek. Bir de parlamentoyu seçsin. İki tane seçilmiş varsa bir yerde; bu sistemin arında yarı başkanlık derler. Bu teklif ettikleri budur. Öyle ucube söylüyorlar ki; yüzde 50+1 oy alan kişinin elinde hiçbir atama yetkisi yok. Onun üstünde parlamento, onun üstünde anayasa mahkemesi. Bu bir parlamenter sisteme dönüş meselesi değildir. Bu yarı başkanlık sistemidir. Nasıl ve neler yapılamayacağının belirlenemediği bir sistemdir. Bu sisteme geçeceklerse yeni bir anayasa teklifi vermeniz lazı. Biz onlara 2+4+ ne kadar devam ediyorsa; ‘bize oy verin getireceğimiz sistem budur’ demeleri lazım. HDP uyandı dedi ki sizin teklifiniz 2023’ü ilgilendirmiyor. Geriye şu kalıyor; 2023 seçimlerinden sonra bu 2+4+’lı masa sonrasında nasıl bir süreç oluşturacaklarını kararlaştıramadıkları için öylesine teklifler çıkıyor. Olmaz dünyada böyle bir sistem yok. 6 tane adam bir karar alsın, köşedeki bakkalı işletemezsiniz, asla başaramazsınız. Bu koalisyonda değil” dedi.

“Bunlar terbiyesizlik yapıyor. Hadlerini bilsinler”

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, “Batı dünyasında özellikle Avrupa’da uzunca bir süredir aşırı sağ hareketlerin güçlendiğini görüyoruz. İslamofobiye, yabancı düşmanlığını ötekileştirme başladı. Irkçı partide yüksek oy alıyorlar. Bu Batı’daki merkez sağ ve merkez solu temsil edenleri son derece olumsuz etkiliyor. Artık öyle bir noktaya gelinmiş ki özel olarak Müslüman düşmanlığı, Türkiye’nin ve liderine karşı yapılan düşmanlıklar tesadüf değil. Fobia insanın elinde olmadan oluşan bir korkudur. Kapalı yer fobisi, yükseklik fobisi bu elinde olmadan. İslamofobi İslam düşmanlığıdır, bilerek oluşturulmuştur. Bunlar terbiyesizlik yapıyor. Hadlerini bilsinler. Her yerde Müslümanlar vardır. Bu Müslümanların dinlerine karşı saygılı olsunlar. Yoksa dünya önemli bir türbülansın içine girer. İsveç Türkiye’den vize alıp NATO’ya girmek istiyor. Eğer İslam’a zarar vermek mümkün olsaydı Ebu Cehiller arar verirdi. Siz kim oluyorsunuz da zarar vereceksiniz? Eğer böyle olursa siz 1 milyon 750 binlik Müslümanlara zarar verirsiniz” şeklinde konuştu.

“Biz hdp’ye diyoruz ki terörle aranıza mesafe koyun”

Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, “HDP sonuçta Türkiye’de milyonlarca insanın oyunu almış bir siyasi parti. Biz HDP’ye diyoruz ki terörle aranıza mesafe koyun. Dağla, terörle aranıza mesafe koyun biz onlarla değiliz deyin. Terörün olduğu, silahın, bombanın olduğu yerde demokrasi olur mu? Bir milletvekilinin dağdaki teröristle fotoğrafının olduğu gibi. Gerçekten HDP’de aralarında terörle bağlantı kurmak istemeyen mesafe koymak isteyen vardır ama partisi gereği koyamamıştır. Diyarbakır’da o kadar olay oldu. HDP çıkıp diyebilirdi ki ‘yazıklar olsun, Kürtleri öldürenler Kürtlerin düşmanları, teröristlerdir’ demeleri lazımdı. Bunları yapamadılar. Buradan tekrar bir çağrı olarak ifade etmek istiyorum. HDP yöneticilerinin kurumsal olarak terörle aralarına duvar çekmeleri lazımdır. Oy aldıkları Kürt kardeşlerimizin hakkına girmemelerini isterim” şeklinde ifade etti.

“Son 3-4 yıldır karşılaştığımız büyük bir kriz ortamı var”

Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, “Son 3-4 yıldır karşılaştığımız büyük bir kriz ortamı var küresel ölçekte. Dünyada fabrikalar kapandı, tedarik zincirler kesildi. Üretim maliyetleri 3-4 katına çıktı. Büyük bir türbülans oldu. Bazı ekonomiler derin yaralar aldılar. Türkiye’nin buradan kaçışı mümkün değildi. Pandeminin üstüne Rusya – Ukrayna krizi de buna tuz biber ekti. Türkiye başından beri iki stratejiyle ilerledi. Dünya frene basarken Türkiye gaza bastı. Diğer taraftan her alanda ülkenin ekonomisini geliştirecek çalışmalarını sürdürmüştür, yatırımlarını desteklemiştir. Bir taraftan tezgahı dağıttırmamaya çalışmıştır. Sanayicimizin, esnafımızın tezgahı kalsın diye. Evet zor zamanlar oldu ama bunların hepsinde bunları telafi edecek işler yapılmıştır. Hayat pahalılığını önlemek için sürekli desteklerde bulunmuştur. Asgari ücretliye iki defa destek yapıldı. TOKİ’nin yapmış olduğu sosyal konut desteği oldu. Her iki haftada bir bakanlar kurulu toplantısının ardından Cumhurbaşkanımız vatandaşlara müjdeler veriyor. Üretim ve tüketim bir dengede tutulmaya çalışıyor. Yıllardır konuşulan EYT olur mu olmaz mı denilen şey gerçekleştirilmiştir” dedi.

“Ordulu hemeşhrilerimizin isteği olarak türk hava yolları ve ulaştırma bakanımızla konuşacağım”

Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş, “Özellikle Ankara – Ordu – Giresun Havaalanı uçuşlarının hem sayı hem uçuş bakımından sıkıntı olduğunu biliyorum. İstanbul daha iyi ama Ankara uçuşlarında sıkıntı olduğunu görüyoruz. Türk Hava Yolları en fazla destinasyona uçan bir şirketimiz. Dünyada ismini bilmediğimiz yerlere uçuşlar yapıyor. Türk Hava Yolları çok ağır bir yük altında. Türkiye2nin dünya markası olan şirketlerinden birisi. Bu konuyu Ordulu hemşerilerimizin isteği olarak Türk Hava Yolları ve Ulaştırma Bakanımızla konuşacağım” şeklinde ifade etti.

“Fındık yıllardır konuşulan bir konu”

Fındık fiyatlarıyla da ilgili konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Fındık yıllardır konuşulan bir konu. Burada inşallah fındığın merkezi olarak önce Türkiye sonra Giresun olması lazım. Burada tüm aktörlerin samimi olarak iş birliği içerisinde olması gerekir. Bugün güzel bir benzetme yapıldı. Artık fındığı değerli bir ürün haline getirmek ve işleyerek katma değerli bir ürün haline getirmek istiyoruz. Bir ilin herhangi bir konuyla ilgili başarılı olmasının tek şartı ilin tüm faktörlerinin ortak yürümesidir. Birisinin hanyaya birisinin Konya’ya gittiği yerden sonuç alamazsınız. Devletimiz, hükümetimiz bu konunun sonuna kadar yanındadır, arkasındadır. Ama bu iş Tarım Bakanlığı’nın şunu yapın demesiyle olacak bir şey değildir. Hep beraber bir adım atılmalıdır. Ordulu bizi dinleyen hemşehrilerimizin istediği her şeyi gerçekleştirmiş biri olarak söylüyorum. Şu da gerçek; siyasetçi gökteki yıldızları üretebileceğini söylemeyecek. O yüzden diyorum ki hep birlikte bu yolu yürüyeceğiz. Mangalda kül bırakmadan konuşmayı bende bilirim ama bunun vatandaşımıza bir faydası olmayacaktır. Üreticilerimizin için daha değerli işler yapacağız” ifadelerine yer verdi.