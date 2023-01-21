Eski NATO komutanından Türkiye'ye şantaj: Bunun olup olmayacağı Erdoğan'a bağlı

Türkiye'nin taleplerini karşılamayan İsveç'e NATO üyeliği vetosu Batı'yı kızdırdı. Eski NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) James Stavridis, "Erdoğan, NATO'yu Türkiye ve Finlandiya ile İsveç arasında tercih yapmak durumunda bırakmamalı" dedi.

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Terör örgütlerinin yuvası haline gelen Ankara'nın taleplerine olumsuz yanıt veren İsveç'in Türkiye'den NATO üyeliğine onay beklemesi tartışılmaya devam ediyor

Eski NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) James Stavridis'in İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliği onayıyla ilgili sözleri dikkat çekti.

T24'ün haberine göre Bloomberg için kaleme aldığı analizde Stavridis, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini engellemesinin "Savaş suçlusu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir armağan" olduğunu söyledi.

"Evet demenin zamanı geldi"

Türkiye'nin iki kuzey ülkesinin üyeliğini "tek taraflı" olarak engellediğini ve diğer müttefik ülkelerin genişlemeyi desteklediğini belirten Stavridis, "Buna son verip, 'evet' demenin zamanı geldi" yazdı.

Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'teki terör grubu olduğu belirtilen kişilerin iadesine karşı tavır almasını "anlayabildiğini" belirten Stavridis, "Ancak özellikle İsveç, genişleme sürecinde Türkiye'ye karşı birçok taviz verdi" dedi.

Stavridis, mevcut olarak NATO'nun önündeki "büyük sınavın" terörizm değil, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali olduğunu; Rusya'nın müttefik ülke Estonya üzerinde baskı oluşturmaya çalıştığını ve NATO'yu nükleer tehditlerle korkutmaya çalıştığını belirtti. Eski NATO komutanı, Soğuk Savaş döneminde bile tarafsız kalmış Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya katılmaya bu durumun ittiğini ifade etti.

İsveç ordusunun yüksek teknolojiye sahip olduğunu ve Finlandiya'nın küçük bir ülke olmasına rağmen sahaya yüz binlerce iyi eğitimli asker sürebileceğini söyleyen Stavridis, "Onları takımımızda isteriz" dedi.

"NATO üyeleri 'seçeneklerimizi değerlendirmeliyiz' diye düşünmeye başlayabilir"

Stavridis, "Yakında bir noktada NATO üyeleri, 'Eğer İsveç/Finlandiya veya Türkiye arasında bir seçenek yapmamız gerekiyorsa, belki de seçeneklerimizi değerlendirmeliyiz' diye düşünmeye başlayabilir. Bu bir hata olur. Türkiye, NATO'daki en büyük ikinci orduya sahip. Aralarında İncirlik Hava Üssü ve İzmir'deki Müttefik Kara Komutanlığı gibi önemli tesislere sahipler" yazdı ve şöyle devam etti:

"NATO'nun Türkiye'nin aktif ve pozitif bir üye olmaya devam etmesine ihtiyacı var. Aynı zamanda Finlandiya ve İsveç'i de eklemeye ihtiyacı var. Kimse ikisi arasında seçim yapmak istemez Bunun olup olmayacağı Erdoğan'a bağlı".

Stavridis, Türkiye'nin NATO üyeliğine verdiği önemi de yazısında şöyle anlattı:

"2009'da NATO Müttefik Yüksek Komutanı olduğumda Britanya Afganistan'da ABD'den sonra girişimlerimizi en çok destekleyen ülke olsa da gittiğim ilk başkent Londra değildi. Paris, Berlin, Roma veya Berlin de değildi. Yunan-Amerikan kökenlerime rağmen Atina bile gittiğim ilk başkent değildi. Gittiğim ilk yer Ankara'ydı. Türklerin SSCB düşmeden ve düştükten sonra NATO için yaptığı her şeyin farkında olduğumuzu göstermek istedim.

Türkler yıllar boyunca her NATO görevine asker, uçak ve gemi sağladı: Afganistan, Balkanlar'da barış koruma, korsanlıkla mücadele, siber güvenlik ve daha fazlası. Benim yönetimimde 2011'de Libya'ya müdahalede muharebe kabiliyeti sağladılar. Diğer büyük müttefikler bundan kaçınmıştı. Ne zaman bir şey istesem verdiler."