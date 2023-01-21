2018 seçimindeki 'adam kazandı' mesajı tekrarlanır mı? Fehmi Koru senaryoyu paylaştı

Fehmi Koru, karşı taraftan oy alabilecek biri yerine 6’lı masadaki parti liderlerinden birinin aday gösterilmesi ve HDP'nin seçime kendi adayıyla girmesinin 2018 seçim sonuçlarının benzerinin 2023 seçimlerinde yaşanabileceğini yazdı.

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2018 seçimlerine Erdoğan'ın rakibi Muharrem İnce'nin 'adam kazandı' mesajı damga vurdu. Erdoğan'ın ilk turda yüzde 52 oyla seçilerek kazandığı seçimler, 2023 seçimlerinde de tekrarlanabilir mi?

Herkesin dilindeki soruya Fehmi Koru yanıt aradı, değerlendirmelerini yazısında aktardı.

2018 seçimlerinde muhalefetin aday seçiminde uzalaşamadığına dikkat çeken Koru, bu durumu iktidarın fırsata çevirerek seçimi kazandığını yazdı.

"Sonucu diğer muhalefet partilerinin tavrı belirleyecek"

Kamuoyu yoklamalarından her iki ittifakın oy oranlarının birbirine yakın çıktığına değinen yazar, "Sonucu HDP ile ittifaklar dışında kalmış diğer muhalefet partilerinin tavrı belirleyecek. Eh, onların tavırları da tahminler istikametinde oluşursa, iktidar adayının karşısına çıkartılacak aday şimdiden çok şanslı sayılabilir." ifadelerine yer verdi.

Altılı masadan aday çıkarsa

"Millet İttifakı 2018’de kaçırdığı fırsatı telafi edecek seçilebilir bir aday üzerinde uzlaşmayı bu defa sağlayabilecek mi?" diyen soran Koru, yazısını muhalefet adına olası bir kötü senaryo ile tamamladı:

"HDP ayrı bir aday çıkaracak mı? İki kez seçilmiş Tayyip Erdoğan anayasal engele rağmen yeniden aday olabilir, Millet İttifakı onun karşısına karşı taraftan da oy alabilecek biri yerine ‘6’lı masa’da buluşan parti liderlerinden birini aday gösterir ve HDP de seçime kendi adayıyla girme ihtiyacı hissederse…

O zaman, seçim akşamı, Millet İttifakı adayı, 2018 seçiminin simgesel anısı olan “Adam kazandı” mesajını tekrarlamak zorunda kalabilir."

Fehmi Koru'nun yazısının tamamı için tıklayın