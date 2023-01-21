BIST 5.490
DOLAR 18,81
EURO 20,41
ALTIN 1.165,45
HABER /  GÜNCEL

İzmir'de korkunç olay! Bilgisayar oyunu oynarken vurulan genç hayatını kaybetti

İzmir'de korkunç olay! Bilgisayar oyunu oynarken vurulan genç hayatını kaybetti

İZMİR'İn Karabağlar ilçesinde 27 yaşındaki kişi, bilgisayar oyunu oynadığı esnada sokaktan açılan ateş sonucu vücuduna mermi isabet etti. Talihsiz genç olay yerinde hayatını kaybederken, olayla ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalama çalışmaları başlatıldı.

Abone ol

Olay dün saat 23.30 sıralarında ilçeye bağlı Sarıyer Mahallesi'nde meydana geldi. 5714/3 sokakta bulunan iki katlı bir evin üst katında oturan Suriye uyruklu Muhammed Mahluf (27), iddiaya göre evde arkadaşlarıyla bilgisayar oyunu oynadığı esnada, sokakta kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı.

Vücuduna mermi isabet eden Mahluf, kanlar içerisinde yere yığılırken durum arkadaşları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede vücuduna isabet eden mermiyle yaralanan gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Mahluf'un cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çalışma başlatıldı
Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemleri alınırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri, ateşin açıldığı değerlendirilen bölgeler ve Muhammed Mahluf'un hayatını kaybettiği dairede incelemeler yaptı. Olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen şüpheli veya şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Arjantin'de şiddetli deprem!
Arjantin'de şiddetli deprem!
Komşuda siyasi kriz çıktı! 'Ülke nüfusu eriyor'
Komşuda siyasi kriz çıktı! 'Ülke nüfusu eriyor'
Dansçı aranıyor diye ilan verdiler gerçek öyle başka çıktı ki!
Dansçı aranıyor diye ilan verdiler gerçek öyle başka çıktı ki!
Çılgın Türkler yürür bunu bilesin! 21 Ocak 2023 Cumartesi günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı? İşte günün gazete manşetleri...
Çılgın Türkler yürür bunu bilesin! 21 Ocak 2023 Cumartesi günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı? İşte günün gazete manşetleri...
İşe giriş bildirgeleri 3 ay ertelendi 1 gün için 17 yıl fazla çalışacaklar
İşe giriş bildirgeleri 3 ay ertelendi 1 gün için 17 yıl fazla çalışacaklar
Juventus'a 15 puan silme cezası! 3. sıradan 11. sıraya düştüler
Juventus'a 15 puan silme cezası! 3. sıradan 11. sıraya düştüler
Kılıçdaroğlu yeni 'mağduriyet hikayesi' olur dedi CHP'li üyelerin fikrine karşı çıktı
Kılıçdaroğlu yeni 'mağduriyet hikayesi' olur dedi CHP'li üyelerin fikrine karşı çıktı
Evde bilgisayar oyunu oynarken vurularak hayatını kaybetti
Evde bilgisayar oyunu oynarken vurularak hayatını kaybetti
Uludağ'a kar yağdığını duyan koştu kimi poşetleriyle kaydı
Uludağ'a kar yağdığını duyan koştu kimi poşetleriyle kaydı
Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e cevap!
Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e cevap!
İYİ Parti'de Meral Akşener ikna oldu! Kılıçdaroğlu'nun adaylığı...
İYİ Parti'de Meral Akşener ikna oldu! Kılıçdaroğlu'nun adaylığı...
Daniel Alves cinsel taciz suçlaması sebebiyle tutuklandı
Daniel Alves cinsel taciz suçlaması sebebiyle tutuklandı