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Kılıçdaroğlu yeni 'mağduriyet hikayesi' olur dedi CHP'li üyelerin fikrine karşı çıktı

Kılıçdaroğlu yeni 'mağduriyet hikayesi' olur dedi CHP'li üyelerin fikrine karşı çıktı

CHP'nin son Parti Meclisi'nde konuşulanlar kulislere sızdı. Toplantıda bazı üyelerin Erdoğan'ın yeniden adaylığına karşı çıkması üzerine Kılıçdaroğlu’nun, Erdoğan’ın bu tartışmalar üzerinden yeni bir “mağduriyet hikayesi” çıkarmak isteyeceğini belirterek, bu konuda yasal bir girişimde bulunmayacakları mesajı verdiği öğrenildi.

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CHP PM, “seçim güvenliği” ve “Altılı Masa çalışmaları” başlıklı gündemle basına kapalı toplandı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu  toplantı öncesinde ise Altılı Masa’nın 26 Ocak’taki toplantısına ev sahipliği yapacak olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le, toplantı gündemi için parti genel merkezinde görüştü.

BBC Türkçe Servisi'nden Ayşe Sayın'ın haberine göre Kılıçdaroğlu, Altılı Masa’nın 26 Ocak’taki toplantısında, “hükümet programı” olarak da nitelendirilen seçim bildirgesine son şeklinin verileceğini anlattı.

Geniş katılımlı bir toplantıyla bu çalışmaların kamuoyuna duyurulacağını belirten CHP lideri, 30 Ocak’ta da ATO Congressium salonunda tanıtım toplantısının yapılacağını bildirdi.
Toplantıda adaylık tartışmalarının gündeme gelmediği belirtilirken, Kılıçdaroğlu, “masada sorun yok, her şey planlandığı gibi gidiyor”  mesajı verdi.
Toplantıda söz alan bazı PM üyeleri, “Altılı Masa sürecini yürütme konusunda PM olarak sonuna kadar destek olacaklarını” ifade etti.

İYİ Parti ile ittifak seçenekleri konuşulacak

Kılıçdaroğlu, ittifak veya adaylık konusunda PM’den herhangi bir yetki istemedi. Akşener’le olumlu bir görüşme yapıldığını belirten Kılıçdaroğlu, seçim ittifakı konusunda İYİ Parti ile ortak bir çalışma yapılacağı bilgisini paylaştı.
CHP kaynaklarının verdiği bilgiye göre iki partiden görevlendirilecek isimler, simülasyonlar üzerinden en çok milletvekili çıkarılabilecek ittifak seçenekleri ile ilgili çalışma yürütecek.

Erdoğan’ın adaylığı ve yeni seçim yasası tartışması

Toplantıda, seçimlerin 14 Mayıs’a alınma hazırlığı da ele alındı. Bazı PM üyeleri, Erdoğan’ın seçim kararı alması halinde, yeniden aday olamayacağı, parti tabanından da bunun daha çok dile getirilmesi veya yargıya taşınması yolunda talepler olduğu görüşünü dile getirdiler.
Bazı PM üyeleri de seçimin 14 Mayıs’ta yapılması halinde ittifak sistemini değiştiren yeni seçim yasasının uygulanamayacağı tartışmalarını anımsattı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın bu tartışmalar üzerinden yeni bir “mağduriyet hikayesi” çıkarmak isteyeceğini, kendilerinin ise Erdoğan’ı sandıkta yenmek istediğini vurguladı.
Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, “Adaylığı hukuk dışı olabilir. Ama biz buna karşı çıktığımızda, yeni bir mağduriyet hikayesi yaratmak isteyecektir” değerlendirmesinde bulundu.
CHP kaynakları, Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’ın adaylığı konusunu yargıya taşıyarak, yeni bir tartışma başlatma niyetinde olmadığını ifade ettiler.

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