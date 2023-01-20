BIST 5.490
DOLAR 18,79
EURO 20,40
ALTIN 1.166,89
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Dursun Özbek: Karşımızdaki bu ahlaksız ittifakı yıkacağız

Dursun Özbek: Karşımızdaki bu ahlaksız ittifakı yıkacağız

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) kararlarına sert tepki gösterdi.

Abone ol

Dursun Özbek, yaptığı açıklamada, PFDK'nin Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile oynadıkları maçtan sonra aleyhlerine verdiği kararların hakkaniyetten uzak olduğunu savunarak, "PFDK sezon başından beri saçma sapan, adaletsiz, orantısız kararlar veriyor. Bu son karar ne kadar art niyetli olduklarını net bir şekilde gösterdi. PFDK Başkanı'nın cüppesini giyip adaletli kararlar almasını beklerken, o sırtında Fenerbahçe formasıyla kararlar almaya devam ediyor." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe ile deplasmanda oynadıkları derbiden sonra verilen cezalara değinen Özbek, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe maçında tüm stat koro halinde bize sinkaflı tezahürat yaptı. Orada çıkan cezaya bakın. Hatayspor maçından sonra bize verilen cezaya bakın. Oradaki gözlemci kafasını başka yere çevirip, kulaklarını da tıkadı demek ki. Ayıptır, ayıp. 40 bloğa yasak demek, yaklaşık 25 bin Galatasaray taraftarı demek. Gelsinler bize Hatayspor maçında 25 bin kişinin küfür ettiğini göstersinler. Olacak iş midir bu? Ne hukuk var, ne adalet var, ne göz var, ne izan var."

"Karşımızdaki bu ahlaksız ittifakı yıkacağız"

"Galatasaray'a verilen cezalarda sezon başından beri bu kadar cömert davranmalarını anlıyorum. Galatasaray'dan, onun büyük taraftarının gücünden çekiniyor, korkuyorlar." diyen Özbek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şunu kimse unutmasın, bugüne kadar Galatasaray taraftarının sesini kesecek herhangi bir güç olmadı, bundan sonra da olamaz. Biz, yarın tüm taraftarlarımızla kenetlenmiş bir şekilde Ali Sami Yen'de olacağız ve daha gür bir sesle takımımız için bağıracağız. Karşımızdaki bu ahlaksız ittifakı da yıkacağız. Sonunda iyi olanlar kazanacak. Biz, Türk futboluna herkes için adaleti, bunlara rağmen getireceğiz."

PFDK, Atakaş Hatayspor maçında çirkin ve kötü tezahürat eyleminin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesi gerekçesiyle Galatasaray'ın 100 bin lira para cezasına çarptırılmasına, ayrıca 40 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki maç için bloke edilmesine karar vermişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Baykar ve Selçuk Bayraktar'dan Ali Babacan'ın sözlerine cevap
Baykar ve Selçuk Bayraktar'dan Ali Babacan'ın sözlerine cevap
Fenerbahçe, Bruma'nın satın alma opsiyonunu kullandı
Fenerbahçe, Bruma'nın satın alma opsiyonunu kullandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Romanlara özel sosyal konut projesi başlatıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Romanlara özel sosyal konut projesi başlatıyoruz
Kur'an-ı Kerim yakma izni verilmesi! İsveç Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
Kur'an-ı Kerim yakma izni verilmesi! İsveç Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
PKK/YPG'li teröristlerden Kilis'e roketli saldırı!
PKK/YPG'li teröristlerden Kilis'e roketli saldırı!
İstanbul’da sömestir trafiği: Yoğunluk yüzde 90'lara ulaştı
İstanbul’da sömestir trafiği: Yoğunluk yüzde 90'lara ulaştı
Devlet Bahçeli'den cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik açıklama geldi
Devlet Bahçeli'den cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik açıklama geldi
Meral Akşener'den Karamollaoğlu'na ziyaret
Meral Akşener'den Karamollaoğlu'na ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zelenski'ye taziye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zelenski'ye taziye
Perinçek herkesi NATO'dan çıkalım kampanyasına destek olmaya çağırdı
Perinçek herkesi NATO'dan çıkalım kampanyasına destek olmaya çağırdı
Fenerbahçe'den KAP bildirisi! Bonservisi satın alındı
Fenerbahçe'den KAP bildirisi! Bonservisi satın alındı
Davutoğlu'ndan Sinan Ateş çıkışı: Her hafta soracağım Erdoğan neden hala sessiz?
Davutoğlu'ndan Sinan Ateş çıkışı: Her hafta soracağım Erdoğan neden hala sessiz?