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Kur'an-ı Kerim yakma izni verilmesi! İsveç Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Kur'an-ı Kerim yakma izni verilmesi! İsveç Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma izni verilmesi en güçlü şekilde kınandı.

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Türkiye’nin İsveç Büyükelçiliği yakınlarında Kur'an-ı Kerim’in yakılması eylemine izin verildiğinin öğrenilmesi üzerine İsveç’in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Diplomatik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, “İsveç’te, Stokholm Büyükelçiliğimizin yakınında yarın (21 Ocak) kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’in yakılması eylemine izin verildiğinin öğrenilmesi üzerine, İsveç’in Ankara Büyükelçisi bugün Bakanlığımıza çağrılmıştır. Büyükelçiye, açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eylemi en güçlü şekilde kınadığımız, İsveç’in bu tutumunun kabul edilemez olduğu, eyleme müsaade edilmemesini beklediğimiz, kutsal değerlere hakaretin 'demokratik haklar' kisvesi altında savunulamayacağı vurgulanmıştır. Ayrıca, keza yarın, PKK iltisaklı çevrelerin Stokholm merkezinde bir gösteri yapacaklarını duyurdukları; terör örgütleri ve yandaşlarının propaganda faaliyetlerine izin verilmesinin Üçlü Ahitname’nin açık ihlali olduğu belirtilmiştir” denildi.

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