BIST 5.466
DOLAR 18,80
EURO 20,33
ALTIN 1.164,36
HABER /  POLİTİKA

Bülent Arınç'a MHP'den 'Bozgunculuk yapma!' ültimatomu! 'Mafya babası' kavgası...

Bülent Arınç'a MHP'den 'Bozgunculuk yapma!' ültimatomu! 'Mafya babası' kavgası...

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la dostluğuna ilişkin, "Bizim dava arkadaşlığımızı, başkalarının mafya liderleriyle veya suç örgütü liderleriyle bir aradaki fotoğraflarına bakarak değerlendirmeyin" diyerek Devlet Bahçeli'ye taş atmıştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Cumhur İttifakının tutarlı ortağı MHP'ye saldırarak bozgunculuk yapıyor. Tam bir FETÖ'cü taktiği…” cevabı verdi.

Abone ol

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkilerini anlatırken, "Bizim dava arkadaşlığımızı, başkalarının mafya liderleriyle veya suç örgütü liderleriyle bir aradaki fotoğraflarına bakarak değerlendirmeyin" demişti. Bu sözlerle Alaattin Çakıcı başta olmak üzere bazı isimlerle fotoğrafları eleştirilen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye gönderme yapan Bülent Arınç'a MHP'den zehir zemberek bir cevap geldi.  MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Arınç için "Cumhur İttifakının tutarlı ortağı MHP'ye saldırarak bozgunculuk yapıyor. Tam bir FETÖ'cü taktiği…” dedi. Semih Yalçın’ın açıklaması şöyle:

Türk siyasetinin binbir surat tipi...

- Türk siyasi hayatında bazı bin bir surat tipler vardır. İlk akla gelen isim ise Bülent Arınç'tır. Bülent Arınç her renkli her şeydir, herkesle fotoğraf çektirecek, her dalda oynayacak tıynettedir.

- Pişkinlik, şımarıklık, nobranlık, kibir ve yüzsüzlükte seviye atlamış bir âdemdir.

Kozmik Oda'nın hesabını vermedi

- Genelkurmay Başkanlığının kozmik odasına FETÖ’yü sokmakla maruf, Arınç henüz FETÖ ile yaptığı işbirliğinin hesabını bile vermedi.

- Bu konuda derin bir yarası var ki FETÖ ile mücadelede tavizsiz duran, kendisini sık sık silkeleyen MHP'den gocunduğunu her vesileyle belli ediyor.

MHP'ye saldırarak bozgunculuk yapıyor

- Arınç; öylesine muhteris ve egoist ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir yandan destek veriyor gibi görünürken, diğer yandan Cumhur İttifakının tutarlı ortağı MHP'ye saldırarak bozgunculuk yapıyor. Tam bir FETÖ'cü taktiği…

Kindar ve içinden pazarlıklı siyasetçi 

- Biz Bülent Arınç'ı iyi tanırız. O; kindar ve içinden pazarlıklı siyasetçi tipine çarpıcı bir örnek. Üstelik politika sahnesinde millî görünüp gayrimillî unsurlara hizmet veren kripto Türklük düşmanlarının en azılılarından...

Cumhur ittifakını sabote etmektedir

- Bülent Arınç’ın fevkalade tehlikeli açıklamaları, Cumhur İttifakının ortağı Ak Partinin bugünkü politikalarına ters düşmektedir. Bu haliyle Arınç Cumhur İttifakını sabote etmektedir.

AK Parti'nin selameti için çatal dilini...

- Bülent Arınç’ın, kendi ayağına kurşun sıkan malum sözleri, birlik ve bütünlüğümüzü hedef alan mahfilleri sevindirmiştir. Bülent Arınç içinde yer aldığı camianın selameti için elini eteğini ve çatal dilini politikadan çekmelidir.

İlgili Haberler
Bülent Arınç'tan bomba seçim çıkışı! Arınç'tan MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi çıldırtacak sözler...
BU FOTO GALERİYE BAKIN
6 yaşında evlendirildiği iddia edilen kızın ifadesinde ünlü radyocu detayı! Bana altınları al kaç dedi, müstehcen pozlar istedi
Foto Galeri 6 yaşında evlendirildiği iddia edilen kızın ifadesinde ünlü radyocu detayı! Bana altınları al kaç dedi, müstehcen pozlar istedi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da bir otomobilde 3 kişinin cansız bedeni bulundu! Sır olayda iki ipucu var
Ankara'da bir otomobilde 3 kişinin cansız bedeni bulundu! Sır olayda iki ipucu var
Rusya'dan Batılı ülkelere tehdit gibi açıklama: Sonuçları kesinlikle olumsuz olacak
Rusya'dan Batılı ülkelere tehdit gibi açıklama: Sonuçları kesinlikle olumsuz olacak
Şüpheli ölüm ihbarıyla ortaya çıktı Jandarma eve girdiğinde şaşkına döndü
Şüpheli ölüm ihbarıyla ortaya çıktı Jandarma eve girdiğinde şaşkına döndü
Genç Pelin'e tam 11 kurşun! Katil 66 yaşındaki kişi çıktı, cinayetin sebebi dehşete düşürdü
Genç Pelin'e tam 11 kurşun! Katil 66 yaşındaki kişi çıktı, cinayetin sebebi dehşete düşürdü
SGK'dan EYT ve emekliye yüzde 30'dan daha düşük zam iddiasına flaş cevap!
SGK'dan EYT ve emekliye yüzde 30'dan daha düşük zam iddiasına flaş cevap!
İstanbul'dan Balıkesir'e gidip yaptılar suçüstü yakalandılar!
İstanbul'dan Balıkesir'e gidip yaptılar suçüstü yakalandılar!
Erdoğan'dan seçim talimatı! Haftalar kaldı, sakın hata yapmayın...
Erdoğan'dan seçim talimatı! Haftalar kaldı, sakın hata yapmayın...
Martı'nın CEO'su fena çuvalladı! 'Ürettik' dediği araç Citroen'in sokaktaki arabası çıktı...
Martı'nın CEO'su fena çuvalladı! 'Ürettik' dediği araç Citroen'in sokaktaki arabası çıktı...
Başakşehir'e talih kuşu kondu! Fransız devleri arasında transfer savaşı başladı...
Başakşehir'e talih kuşu kondu! Fransız devleri arasında transfer savaşı başladı...
Zafer Parisi'nde şok istifa! Genel Başkan Yardımcısı MHP'ye geçti
Zafer Parisi'nde şok istifa! Genel Başkan Yardımcısı MHP'ye geçti
Tekirdağ'da vahşet! Dini nikahlı eşinin boğazını kesti
Tekirdağ'da vahşet! Dini nikahlı eşinin boğazını kesti
Ümit Özdağ’dan Buğra Kavuncu’ya 'FETÖ'cü' tazminatı işte ödeyeceği para
Ümit Özdağ’dan Buğra Kavuncu’ya 'FETÖ'cü' tazminatı işte ödeyeceği para