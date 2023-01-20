Bülent Arınç'a MHP'den 'Bozgunculuk yapma!' ültimatomu! 'Mafya babası' kavgası...

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la dostluğuna ilişkin, "Bizim dava arkadaşlığımızı, başkalarının mafya liderleriyle veya suç örgütü liderleriyle bir aradaki fotoğraflarına bakarak değerlendirmeyin" diyerek Devlet Bahçeli'ye taş atmıştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Cumhur İttifakının tutarlı ortağı MHP'ye saldırarak bozgunculuk yapıyor. Tam bir FETÖ'cü taktiği…” cevabı verdi.

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TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkilerini anlatırken, "Bizim dava arkadaşlığımızı, başkalarının mafya liderleriyle veya suç örgütü liderleriyle bir aradaki fotoğraflarına bakarak değerlendirmeyin" demişti. Bu sözlerle Alaattin Çakıcı başta olmak üzere bazı isimlerle fotoğrafları eleştirilen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye gönderme yapan Bülent Arınç'a MHP'den zehir zemberek bir cevap geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Arınç için "Cumhur İttifakının tutarlı ortağı MHP'ye saldırarak bozgunculuk yapıyor. Tam bir FETÖ'cü taktiği…” dedi. Semih Yalçın’ın açıklaması şöyle:

Türk siyasetinin binbir surat tipi...

- Türk siyasi hayatında bazı bin bir surat tipler vardır. İlk akla gelen isim ise Bülent Arınç'tır. Bülent Arınç her renkli her şeydir, herkesle fotoğraf çektirecek, her dalda oynayacak tıynettedir.

- Pişkinlik, şımarıklık, nobranlık, kibir ve yüzsüzlükte seviye atlamış bir âdemdir.

Kozmik Oda'nın hesabını vermedi

- Genelkurmay Başkanlığının kozmik odasına FETÖ’yü sokmakla maruf, Arınç henüz FETÖ ile yaptığı işbirliğinin hesabını bile vermedi.

- Bu konuda derin bir yarası var ki FETÖ ile mücadelede tavizsiz duran, kendisini sık sık silkeleyen MHP'den gocunduğunu her vesileyle belli ediyor.

MHP'ye saldırarak bozgunculuk yapıyor

- Arınç; öylesine muhteris ve egoist ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir yandan destek veriyor gibi görünürken, diğer yandan Cumhur İttifakının tutarlı ortağı MHP'ye saldırarak bozgunculuk yapıyor. Tam bir FETÖ'cü taktiği…

Kindar ve içinden pazarlıklı siyasetçi

- Biz Bülent Arınç'ı iyi tanırız. O; kindar ve içinden pazarlıklı siyasetçi tipine çarpıcı bir örnek. Üstelik politika sahnesinde millî görünüp gayrimillî unsurlara hizmet veren kripto Türklük düşmanlarının en azılılarından...

Cumhur ittifakını sabote etmektedir

- Bülent Arınç’ın fevkalade tehlikeli açıklamaları, Cumhur İttifakının ortağı Ak Partinin bugünkü politikalarına ters düşmektedir. Bu haliyle Arınç Cumhur İttifakını sabote etmektedir.

AK Parti'nin selameti için çatal dilini...

- Bülent Arınç’ın, kendi ayağına kurşun sıkan malum sözleri, birlik ve bütünlüğümüzü hedef alan mahfilleri sevindirmiştir. Bülent Arınç içinde yer aldığı camianın selameti için elini eteğini ve çatal dilini politikadan çekmelidir.