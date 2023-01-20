Zafer Parisi'nde şok istifa! Genel Başkan Yardımcısı MHP'ye geçti

Zafer Partisi Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu üyesi Ayla Ülük, partisinden istifa ederek MHP'ye geçti. Avukat olan Ülük'ün eşi Tercan Ülük, daha önce 7 farklı partide siyaset yapmasıyla gündem olmuştu.

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Zafer Partisi Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu üyesi Ayla Ülük, MHP'ye geçti. Ülük’ün istifasına ilişkin Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, “Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Kurucular Kurulu ve GİK Üyesi Ayla ÜLÜK partimize üye olmuştur” denildi.

Genel Başkan Yardımcısı olduğu yalanlandı

MHP il başkanlığının hesabından "Genel Başkan Yardımcısı" titrinin yer almasının ardından Zafer Partisi'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: "Ayla Ülük, Zafer Partisi’nin kuruluşundan (26 Ağustos 2021) 2 ay sonra, 29 Ekim 2021 tarihinde, ayrılmış olup kendisi hiçbir zaman 'Genel Başkan Yardımcılığı' görevinde bulunmamıştır. Zafer Partisi’nin kuruluş aşamasında sadece GİK üyeliği yapmıştır. Basında bu yönde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

Eşi sık sık parti değiştirmekle ünlü

MHP'ye katılan Ayla Ergüven Ülük'ün kendisi gibi avukat olan eşi Tercan Ülük sık sık parti değiştirmesiyle gündeme gelmişti.

1989 yılında ANAP'lı olan Tercan Ülük, 2004 yılında DYP İzmir İl Başkan Adayı oldu. 2007 yılında MHP İzmir 2. Bölge 5. sıra milletvekili adayı oldu. 2009&da Ergenekon Partisi'ni kuran Tercan Ülük, 2011'de İzmir'den bağımsız milletvekili adayı oldu. 2015 yılına gelindiğinde ise Tercan Ülük bu kez : MHP'den Aydın milletvekili aday adayı oldu. 2018 yılında tekrar İzmir'den bu kez de İYİ Parti milletvekili aday adayı olan Ülük, 2018 Kasım seçimlerinde AK Parti'ye üyelik başvurusu yaptı ama reddedildi. Tercan Ülük, 2019 yerel seçimlerinde ise DP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.