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4 aracın karıştığı zincirleme kazada can pazarı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
4 aracın karıştığı zincirleme kazada can pazarı

 KOCAELI’nin Kartepe ilçesi D-100 Karayolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. Kazanın ardından adeta can pazarı yaşandı. Yaralılardan iki tanesini sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri kurtardı.

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Edinilen bilgiye göre, yol yapım çalışmasından dolayı araçlar yavaşlayamayınca 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.  Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirince olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

2 kişi sıkıştı, toplam 7 yaralı

Hızla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü A.A. ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan E.Ç.’yi sıkıştıkları yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

Sıkışanların haricinde otomobilde yolcu olarak bulunan H.A., M.G. ve kızı 3 yaşındaki M.G.’nin de yaralandığı tespit edildi.  Toplam 7 yaralı, sağlık ekiplerince çevre ambulanslara kaldırıldı.

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