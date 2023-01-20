BIST 5.502
DOLAR 18,80
EURO 20,38
ALTIN 1.166,66
HABER /  SPOR

Dani Alves cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı

Dani Alves cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı

Brezilyalı futbolcu Dani Alves'in Barselona'da bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Abone ol

İspanya basınında yer alan haberlerde, tecrübeli futbolcunun 30 Aralık 2022'de Barselona şehrindeki bir gece kulübünde bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Söz konusu olaydan iki gün sonra kadının Dani Alves ile ilgili suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve 39 yaşındaki futbolcunun mahkemeye çıkacağı kaydedildi.

Meksika ekibi UNAM'da forma giyen Dani Alves, daha önce Bahia, Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Sao Paulo'da görev yapmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Usta yönetmenden kahreden haber! En meşhur dizilere imza atmıştı
Usta yönetmenden kahreden haber! En meşhur dizilere imza atmıştı
Serenay Sarıkaya, Mert Ramazan Demir’e sahip çıktı! Muhabire şok tepki: "Sana yedirmeyeceğim"
Serenay Sarıkaya, Mert Ramazan Demir’e sahip çıktı! Muhabire şok tepki: "Sana yedirmeyeceğim"
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan kuraklığa karşı dua çağrısı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan kuraklığa karşı dua çağrısı
Altılı masanın adayının açıklanacağı tarih belli oldu! CHP'li isim duyurdu
Altılı masanın adayının açıklanacağı tarih belli oldu! CHP'li isim duyurdu
Tekirdağ'da doğumda dehşet verici olay! 'Doktorun çığlıklarını duydum'
Tekirdağ'da doğumda dehşet verici olay! 'Doktorun çığlıklarını duydum'
AK Parti'den son dakika açıklaması! EYT ne zaman çıkacak? EYT'liler ilk emekli maaşını ne zaman alacak?
AK Parti'den son dakika açıklaması! EYT ne zaman çıkacak? EYT'liler ilk emekli maaşını ne zaman alacak?
AK Partili yönetici duyurdu! İşte seçim tarihinin açıklanacağı tarih...
AK Partili yönetici duyurdu! İşte seçim tarihinin açıklanacağı tarih...
Mehmet Metiner: Erdoğan’ı tercih etmek, AK Parti’yi tercih etmek anlamına gelmiyor
Mehmet Metiner: Erdoğan’ı tercih etmek, AK Parti’yi tercih etmek anlamına gelmiyor
Luyindama Galatasaray'ın başına bela oldu! Kulüp bulamaz hale geldi
Luyindama Galatasaray'ın başına bela oldu! Kulüp bulamaz hale geldi
Kamuda 700 bin işçi için zam pazarlığı başladı talepler belli oldu Türk-İş Heyeti Bakan Bilgin'e iletti
Kamuda 700 bin işçi için zam pazarlığı başladı talepler belli oldu Türk-İş Heyeti Bakan Bilgin'e iletti
Afrin’de toprağa gömülü halde bulundu büyük felaket önlendi
Afrin’de toprağa gömülü halde bulundu büyük felaket önlendi
İstanbul'da tehlike devam ediyor! Barajların doluluk oranları açıklandı
İstanbul'da tehlike devam ediyor! Barajların doluluk oranları açıklandı