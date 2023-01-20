Kamuda 700 bin işçi için zam pazarlığı başladı talepler belli oldu Türk-İş Heyeti Bakan Bilgin'e iletti

Kamudaki 700 bine yakın işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde ilk toplantı yapıldı. İşçi tarafını temsil eden Türk-İş, taban ücrette iyileştirme ve üstüne refah payı talep etti.

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Kamuda çalışan 700 bine yakın işçi için toplu sözleşme görüşmeleri resmi olarak başladı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Kamu İşveren Sendikası Genel Sekreteri Adnan Çiçek ile görüşerek taleplerini iletti.

Taban ücreti artışı artı refah payı

Buna göre, işçi tarafı taban ücret iyileştirmesi yapılmasını, üstüne refah payı eklenmesini talep etti. Oransal zam talebi daha sonra iletilecek.

"Kadroya geçene emeklilik şartı kaldırılsın"

Geçici işçiler kadroya alınması talep edilirken, taşeronların kadroya geçene emeklilik şartının kaldırılması istendi. Ayrıca bu işçilere tayin hakkı verilmesi talep edildi.