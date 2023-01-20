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Fatih Altaylı 'çözüm basit' dedi altılı masaya aday belirleme yöntemini sundu

Fatih Altaylı 'çözüm basit' dedi altılı masaya aday belirleme yöntemini sundu

Fatih Altaylı, altılı masaya aday belirleme yöntemi sundu. Kılıçdaroğlu 'nun kendisi dışında CHP'nin belirleyeceği 3 adayı masaya getirmesi önerisinde bulunan Altaylı, "Masa, CHP’nin belirlediği bu üç adayı tartışarak bunlar arasından bir aday çıkarmalı." dedi.

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Altılı masanın aday belirsizliği sürüyor. 2023 seçimlerine 4 aydan bile az bir süre kaldı. En kuvvetli aday görünen Kılıçdaroğlu'na Akşener'den onay çıkmadı.  

Buna karşın Akşener'in çok istediği İmamoğlu ya da Yavaş seçeneği de Kılıçdaroğlu'nun listesinde bulunmuyor.

Masayı oluşturan liderlerden Temel Karamollaoğlu dışında Kılıçdaroğlu'na açık ve net destek sunan olmadı. 

Peki altılı masa ortak adayı nasıl seçecek? Aday bilmecesi sürerken ilginç bir öneri Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan geldi.

"Kılıçdaroğlu CHP'nin belirleyeceği en az üç adayı masaya getirmeli"

Altaylı, "Sağlıklı bir aday belirleme yöntemi" başlıklı yazısında aylardın aday bulamayan altılı masaya önerisini paylaştı: 

"Peki bu sorunun çözümü ne! Çözüm basit. Ve bir kaç gün önce burada yazdığım gibi CHP Genel Başkanı’na sunulan rapora da uygun.

Öncelikle Masa’da genel başkanların aday olmayacağı ilkesel kararı alınmalı.

Bu, partilerin tümünün partili Cumhurbaşkanı olmamalı diyen 5 yıllık söylemine de uygun.

Evet, Masa’nın en büyük, en güçlü, en sağlam ve en köklü partisi olarak adayı belirleme yetkisi de CHP’de olmalı.

CHP Genel Başkanı, partisinin belirleyeceği en az üç adayı masaya getirmeli.

Masa, CHP’nin belirlediği bu üç adayı tartışarak bunlar arasından bir aday çıkarmalı.

Bana göre bunun dışında akılcı bir yol yok. Bunun dışında seçim kazanabilecek bir yöntem yok.

Eğer bu seçimin Türkiye açısından söyledikleri kadar hayati önemi var ise, ki bence var, uygulanması gereken yöntem budur.

Yok eğer “Zaten memleketi batırdılar. Seçimi kaybetsek de olur. 2028’e Allah kerim” diye düşünüyorlarsa bu yolda devam etsinler."

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