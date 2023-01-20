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DEVA Partisi'nde toplu istafa: Ali Babacan'a 'Bayraktar' şoku!

DEVA Partisi'nde toplu istafa: Ali Babacan'a 'Bayraktar' şoku!

BİLECİK’in Pazaryeri ilçesi Deva Partisi ilçe başkanı Mehmet Beyan ve yönetim kurulu üyeleri partisinden topluca istifa ettiler.

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İlçe Başkanı Mehmet Beyan istifa gerekçesinin Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın son günlerdeki İHA ve SİHA'lara yönelik yaptığı açıklamalara bağlarken, "Babacan'ın ifadelerinin şahsıma ters düştüğü kanaatindeyim" açıklamasını yaptı.

Türkiye Devletinin zor süreçten geçtiğini belirten Mehmet Beyan, Genel Başkan Babacan’ın “Devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, Baykar’a veriliyor. Bu proje ‘Kutsal, dokunulmaz’ hale getirildi. Kusura bakmayın, dokunacağız tabi ki” sözlerini doğru bulmuyoruz ve her zaman devletimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Mehmet Beyan yaptığı açıklamada “Bilecik ili pazaryeri ilçesi deva partisi ilçe başkanı olarak görev yaptığım partimden son zamanlarda Sn. Genel Başkan Ali Babacan'ın ifadelerine şahsımın görüşlerine ters düştüğü kanaatinde olup devletimin zor süreçte olduğu şu günlerde devletin bölünmez varlığını ve bütünlüğünü düşündüğümden şahsımın milliyetçi düşüncelerine ters olduğundan ilçe başkanı olarak görev yaptığım deva partisinden şahsım ve yönetim kurulu üyeleri ile istifa ediyorum” dedi.

Babacan ne demişti?
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin savunma sanayisindeki yatırımlarıyla ilgili tepki çeken açıklamalarda bulunmuştu. Babacan, "SİHA'lar hükümetin elindeki en büyük propaganda projelerinden birisi. Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın ya, dokunacağız tabi ki" ifadelerini kullanmıştı.

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