Z kuşağı hangi partiye oy verecek ORC anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı

2023 seçimlerine doğru 'Z kuşağı'nın parti tercihi merak konusu olurken araştırma şirketi ORC'nin son anketi gündem oldu. CHP ilk sırada yer alırken, AK Parti'nin oy oranı bir önceki ankete göre yükselişe geçti.

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ORC Araştırma, son seçim anketinde herkesin merak duyduğu 'Z kuşağı' seçmenlerinin nabzını tuttu.

Peki, 'Z kuşağı' kime oy verecek? İşte 'Z kuşağı' seçmenler arasında yapılan ankete göre AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin oy oranları.

'Z kuşağı' partilerine göre dağılımı

ORC Araştırma, 13-17 Ocak 2023 tarihlerinde 2 bin 160 kişi ile gerçekleştirdiği araştırmada 'Z kuşağı' seçmenlerine "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu sordu. Seçimlere 4 ay kala 'Z kuşağı'nın oy tercihleri ve partilerin aldığı oy oranları şöyle sıralandı:

'Z kuşağı'yla yapılan anketin sonuçlarında oy oranlarına göre CHP, yüzde 21,9 ile 1. sırada yer aldı. CHP'yi, yüzde 20,1 ile İYİ Parti, yüzde 15,1 ile AK Parti takip etti. Öte yandan kararsızların oranı ise yüzde 10,2 olarak belirlendi.

AK Parti CHP ve İYİ Parti'nin oy oranı yükseldi

ORC Araştırma'nın, 22-27 Aralık 2022 tarihleri arasında 'Z kuşağı'yla yaptığı ankette ise AK Parti'nin yüzde 13,9'luk bir oy oranına sahip olduğu gözlemlenmişti.

Anket sonuçlarına göre CHP, yüzde 21,7 ile 1. sırada yer alırken İYİ Parti yüzde 17,4 ile 2. sırada yer almıştı. Kararsızların oy oranının yüzde 15,1 ölçüldüğü aralık ayındaki araştırmada, MHP ise 7,4 ile 5. sırada kendi yer bulmuştu.