Milyonlarca öğrencinin karne heyecanı! MEB'den yarıyıl tatilinde bir ilk

Yaklaşık 19 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak yarıyıl tatiline girecek. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde ücretsiz kurs açacak. Kurstan kimler yararlanacak?

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2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erecek. 19 milyon öğrenci, eğitim-öğretim yılının yarıyıl tatilini yapmak üzere karnelerini alacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçen yıl düzenlediği yaz okulu kapsamını genişleterek, bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde de ücretsiz kurs açacak.

Ücretsiz kurslar, 21 Ocak Cumartesi başlayacak ve 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek ve "Bilim", "sanat", "matematik" ve "İngilizce" olmak üzere 4 alanda açılacak. Öğrenciler ve öğretmenler, bulundukları illerde açılan kurslardan yararlanabilecek.

Karneden sonra dijital materyaller kullanıma açılacak

Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademeleri için yarıyıl tatiline özel 5 ayrı dijital materyal de ilk kez öğrencilerin kullanıma sunulacak. MEB, yeni dijital eğitim materyallerini, karne alan öğrenciler için resmi internet sitesinden kullanıma sunacak.