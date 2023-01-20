BIST 5.422
DOLAR 18,80
EURO 20,37
ALTIN 1.165,35
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Milyonlarca öğrencinin karne heyecanı! MEB'den yarıyıl tatilinde bir ilk

Milyonlarca öğrencinin karne heyecanı! MEB'den yarıyıl tatilinde bir ilk

Yaklaşık 19 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak yarıyıl tatiline girecek. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde ücretsiz kurs açacak. Kurstan kimler yararlanacak?

Abone ol

2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erecek. 19 milyon öğrenci, eğitim-öğretim yılının yarıyıl tatilini yapmak üzere karnelerini alacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçen yıl düzenlediği yaz okulu kapsamını genişleterek, bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde de ücretsiz kurs açacak.

Ücretsiz kurslar, 21 Ocak Cumartesi başlayacak ve 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek ve "Bilim", "sanat", "matematik" ve "İngilizce" olmak üzere 4 alanda açılacak. Öğrenciler ve öğretmenler, bulundukları illerde açılan kurslardan yararlanabilecek.

Karneden sonra dijital materyaller kullanıma açılacak

Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademeleri için yarıyıl tatiline özel 5 ayrı dijital materyal de ilk kez öğrencilerin kullanıma sunulacak. MEB, yeni dijital eğitim materyallerini, karne alan öğrenciler için resmi internet sitesinden kullanıma sunacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kar yağışı başlıyor! En yeni açıklama uzmanı tarihi söyledi 'gerçek kış başlıyor' dedi
Foto Galeri Kar yağışı başlıyor! En yeni açıklama uzmanı tarihi söyledi 'gerçek kış başlıyor' dedi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Aday yerine kriz çıkarıyorlar! 20 Ocak 2023 Cuma günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı? İşte günün gazete manşetleri...
Aday yerine kriz çıkarıyorlar! 20 Ocak 2023 Cuma günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı? İşte günün gazete manşetleri...
Cepler bayram edecek! Zamlı maaşlar hesaplara yatıyor
Cepler bayram edecek! Zamlı maaşlar hesaplara yatıyor
Deprem oldu! AFAD şiddetini açıkladı
Deprem oldu! AFAD şiddetini açıkladı
Mardin'de 5 kişinin öldüğü saldırıda yeni gelişme!
Mardin'de 5 kişinin öldüğü saldırıda yeni gelişme!
Bartın Maden Kazası Araştırma Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı
Bartın Maden Kazası Araştırma Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı
Park halindeki lüks otomobil alev topuna döndü
Park halindeki lüks otomobil alev topuna döndü
Jorge Jesus: Turnuvada final oynamak istiyoruz
Jorge Jesus: Turnuvada final oynamak istiyoruz
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar!
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar!
Fahrettin Altun'dan 'The Economist' dergisine yanıt
Fahrettin Altun'dan 'The Economist' dergisine yanıt
Sözleşmeliye kadro teklifi TBMM'den geçerek yasalaştı
Sözleşmeliye kadro teklifi TBMM'den geçerek yasalaştı
Fenerbahçe, Rizespor'u yenerek kupada çeyrek finale yükseldi
Fenerbahçe, Rizespor'u yenerek kupada çeyrek finale yükseldi
NATO'ya skandal seçim çağrısı: Türkiye'den sert tepki!
NATO'ya skandal seçim çağrısı: Türkiye'den sert tepki!